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Росздравнадзор передал в СК и прокуратуру данные на 37 антиваксеров

Большинство — из Карелии, есть и петербургские.

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Территориальные органы Росздравнадзора за три недели собрали материалы на 37 активных противников вакцинации от COVID-19, пишут 24 ноября «Известия».

В Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области сотрудники ведомства нашли по одному антипрививочнику. В Карелии — целых 18. Связано ли это с популярностью идеи или активностью проверяющих, в регионе не объяснили.

На втором месте Ростовская область (восемь материалов на антиваксеров), на третьем — Волгоградская (пять), на четвёртом Смоленская (два).

Напомним, сегодня стало известно, что врачи 11 больниц России, в том числе из Петербурга, написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса с предложением посетить красные зоны, чтобы лично оценить масштабы и последствия заболевания.

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Комментарии (40)

Dazdraperma
Обращение 11 главврачей - это прекрасно. "...Проблема в том, что сейчас не 1937 год. И даже не 1964. В век интернета и социальных сетей слишком хорошо известно, что происходит в больницах. И врачи давно уже утратили в глазах населения свой героический ореол. А такого рода обращения выглядят как попытки переложить вину за смертность в их больницах с больной головы на здоровую. Потому что с каждого из этих главврачей можно спросить и за внутрибольничные заражения, и за чудовищные протоколы лечения, и за низкий процент снятых с ИВЛ, и ещё много за что по списку. Не зря народ уже прилагает максимум усилий, чтобы только не оказаться в больницах.
Ну и конечно, перед тем как выгуливать свой белый халат, неплохо бы ещё от госдоплат за ковидных пациентов отказаться. Иначе финансовая заинтересованность прямо на этот белый халат пятном ложится. Большим и жирным." (с)
60692568
Почему раньше так не сделали? Антиваксеры - ВРАГИ! Они заражают себе подобных и заражаются сами. Мракобесы! Альтернатива вакцинации - посещение "красной зоны" и НЕ в качестве экскурсии!
Ивольга
🙄СДАВШИЕ ВЛАСТЯМ ПО ПЯТЬ АНТИПРИВИВОЧНИКОВ
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