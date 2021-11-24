Росздравнадзор передал в СК и прокуратуру данные на 37 антиваксеров

Территориальные органы Росздравнадзора за три недели собрали материалы на 37 активных противников вакцинации от COVID-19, пишут 24 ноября «Известия».
В Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области сотрудники ведомства нашли по одному антипрививочнику. В Карелии — целых 18. Связано ли это с популярностью идеи или активностью проверяющих, в регионе не объяснили.
На втором месте Ростовская область (восемь материалов на антиваксеров), на третьем — Волгоградская (пять), на четвёртом Смоленская (два).
Напомним, сегодня стало известно, что врачи 11 больниц России, в том числе из Петербурга, написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса с предложением посетить красные зоны, чтобы лично оценить масштабы и последствия заболевания.