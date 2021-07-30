Фото: ИТАР-ТАСС/ Евгений Курсков Поделиться Поделиться







С середины июля компании, обслуживающие кладбища Петербурга, отказались хоронить погибших больных коронавирусной инфекцией за деньги. Об этом после выхода текста «Фонтанки» о «гробовом завале» в городском крематории сообщила губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову Ассоциация предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. Глава Ассоциации Валерий Ларькин уверял наше издание: теперь семье погибшего от коронавируса, если она выберет вариант похорон на кладбище, придётся заплатить лишь за гроб и, если им будет нужно, венки.

Жест доброй воли ритуальщиков должен был сподвигнуть горожан обращаться к традиционному методу захоронения, а не пользоваться более дешёвым — кремацией. Впрочем, как выяснила «Фонтанка», потребители, если и сэкономили, то немного.

Елена П. (имя изменено) умерла через четыре дня после новости о том, что Ассоциация предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона приняла решение хоронить погибших больных коронавирусной инфекцией бесплатно. Почти одновременно умерла её дочь. В справках о смерти (есть в распоряжении «Фонтанки») говорится, что причиной смерти обеих стал в числе прочего COVID-19. Похороны Елены и её дочери обошлись родственникам минимум в 80 тысяч рублей. На 20 тысяч рублей выписали квитанцию в морге на Троицком проспекте (в том числе 1,7 тысячи рублей пришлось заплатить родственникам за вынос гроба), в два раза меньше взяли за аналогичные работы в морге на Екатерининском. На кладбище выдали квитанцию на 55 тысяч рублей. Родственники решили похоронить Елену с дочерью в семейной могиле на Казанском кладбище. Это стоит чуть дешевле, чем обустройство нового участка: 12,5 тысячи стоил демонтаж памятника, почти 20 тысяч рублей пришлось заплатить за строчки «демонтаж к-та и б/...(невнятно. — Прим. ред.)», «демонтаж б/порт», «демонтаж м/стр», стилизация и «вынос б/стр» обошлись в 8,5 тысячи, некие операции с песком и доставка гроба вышли в 25 тысяч рублей. Квитанцию на кладбище выписывали несколько раз — в выходной день не оказалось кассира, и мастер сам набросал сумму (в первой версии части суммы отличаются от второй, но финальная цифра та же). Примечательно, что оба чека — и из морга, и с кладбища — оформлены на ИП: Петров Анатолий Николаевич (по данным «Фонтанки», он был сотрудником или продолжает работать в Санкт-Петербургском городском патологоанатомическом бюро) и Куприянов Константин Викторович (по данным «Фонтанки», человек с такими ФИО также работал в государственном учреждении «Похоронное Бюро Пушкинского района») оказали услуги по подготовке тела к похоронам в закрытом гробу и демонтажу могильных сооружений на кладбище и подготовке могилы.



Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Обслуживанием Казанского кладбища по итогам проведённого в конце прошлого года Смольным конкурса занимается царскосельская ритуальная компания «Энозис» (на 50 % принадлежит предпринимателю Игорю Лапину, бывшему партнеру дочери другого крупного ритуальщика Валерия Назарова). По телефону, указанному на сайте компании, корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что, действительно, копка могилы для погибшего больного коронавирусом, как и обещано, будет бесплатной, но за другие услуги придётся заплатить. «За новые могилы нужно будет заплатить за благоустройство. Например, за то, чтобы вырубить дерево и засыпать оставшийся от него котлован песком. Сколько это будет стоить, сложно сказать. То же самое невозможно сказать, сколько будут стоить работы по захоронению в родственную могилу — демонтаж может быть разной стоимости. Надо приезжать на кладбище и смотреть», — заметил представившийся сотрудником компании. Позвонить напрямую на кладбище и узнать там примерные цены хотя бы на новые участки, по его словам, нельзя — там, оказывается, нет электричества.



«Фонтанка» нашла телефон ИП Куприянова (кстати, в приложении Getcontact, которое показывает, как пользователь записан в телефонной книге у других скачавших приложение, он указан как «Константин Кладбище») и позвонила напрямую под видом заказчика. «Да, я работаю в компании «Энозис» на Казанском кладбище, — сообщил Константин Викторович. — Если у вас «ковидный», то у вас будут большие скидки, обычно копка могилы обходится в 12 тысяч, вы заплатите всего 2 тысячи. То же самое будет и с транспортом. Новая могила одинарная у нас стоит 78 тысяч, двойная — 95. Эту сумму вы оплачиваете в любом случае. Приезжайте с документами, всё оформим».

Случай с организацией похорон Елены и её дочери — не единственный, говорит директор ритуальной компании «Петергоф» Александр Андреев. Его агенты столкнулись даже не просто с тем, что с погибших больных коронавирусом всё равно в различном виде берут деньги, но и вовсе с отказом от предоставления услуг. «Это уже даже не единичный случай. Мы оплатили для клиентки, в справке о смерти которой указан COVID-19, услуги Северного кладбища через Санкт-Петербургскую ритуальную компанию ( 70 % компании принадлежит главе Ассоциации похоронной отрасли Валерию Ларькину. — Прим. ред,), в том числе 12 тысяч за подготовку могилы и погребение, но получили на самом кладбище отказ — так как не было представителя заказчика, притом что доверенность на агента у нас была», — говорит Андреев. По его словам, аналогичный отказ выдали и по оказанию услуг на захоронение ещё одного его клиента, фактически сорвав похороны.



«При этом идёт определённый саботаж и с кремацией: заказы в понедельник принимают на пятницу или субботу, зато на 1-й Советской, где расположена «Мемориальная Компания Силовых Структур» ( 60 % принадлежит президенту Союза похоронных организаций и крематориев Павлу Кодышу, 40 % — родственникам умершего в 2018 году ритуального «короля» Игоря Минакова. — Прим. ред. ), а по соседству ГУП «Ритуальные услуги», висит объявление, что кремация на послезавтра обойдётся в 25 тысяч рублей», — говорит Андреев.



Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







По словам других игроков ритуального рынка, в целом ситуация с кремацией, по сравнению с той, что была ещё несколько недель назад, когда в день в крематорий привозили по 300–400 тел, стала полегче. «Сейчас это уже 130–140 заказов в день, получение урны на четвертый день. Что же касается суммы похорон, то если она и уменьшилась, то ненамного, а вместо той суммы, которая исчезла из квитанций, появились другие расходы, в родственные могилы хоронят всё равно за деньги, в моргах всё также берут деньги», — говорит представитель ООО «Похоронная служба» Александр Лашер. Ритуальный агент Андрей (попросил не упоминать его фамилию) рассказал «Фонтанке», что в крематории усилили охрану, так что зафиксировать нынешнюю ситуацию сложнее, но даже несмотря на это, кажется, что разгребли тот завал, что был ещё две недели назад. Что же касается похорон «ковидных» горожан, то, по его словам, организовать их можно относительно недорого только на Новоколпинском кладбище, наиболее труднодоступном с точки зрения транспорта. «Сейчас у Ассоциации [предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона] на кладбищах почти нет свободных мест. И на Южном, и на Северном — дефицит. Там похоронить только за деньги можно», — добавляет он.



Президент Ассоциации Валерий Ларькин уверен, что людям всё-таки удалось сэкономить на похоронах — как минимум 5–10 тысяч рублей. «Люди пользуются предложением наших компаний, которые не берут с людей деньги за транспорт и копку могил. Крематорий сейчас работает в обычном режиме и графике, освободились все хранилища и помещения. Точной статистики у меня нет, но обращения точно есть, поэтому это взаимодействие помогло нормализовать обстановку и урегулировать потоки», — отметил он. В беседе с «Фонтанкой» Ларькин был удивлён озвученному ценнику на похороны: «Это посредники, которые творят непонятно что. Они сами получают услуги на кладбище, а клиенту перепродают их. Обманывают людей. Доставка гроба за 25 тысяч — это ужас. Ни одна компания, которая руководствуется правилами Ассоциации, себе такого не позволит. Эти посредники накручивают цены и ещё потом жалуются». На вопрос, как эти посредники в виде ИП, оформленных на людей, имевших или имеющих до сих пор отношение к ритуальным организациям, смогли оказать те услуги, которые на самом деле оказывает кладбище и морг, Ларькин воскликнул: «Свободный замечательный рынок — делай, что хочешь, а людей обманывают. Лучше бы люди напрямую обращались к тем, кто предоставляет услуги, иначе их дезинформируют» — и порекомендовал за более конкретными пояснениями обращаться к вице-президенту Ассоциации Веронике Лутковской (возглавляет компанию «Авто-Ритуал», собственником которой является Ларькин).



Заявление Ассоциации предприятий похоронной отрасли, где указано о намерении хоронить погибших больных коронавирусом бесплатно на всех кладбищах Петербурга. Поделиться Поделиться







Она, в свою очередь, подтвердила: действительно, в городе всего два открытых кладбища — Новоколпинское и Белоостровское, на остальных, условно называющихся полузакрытыми, если и появляются свободные участки, то за них придётся заплатить — ритуальщики проводят благоустройство участков, и это не бесплатно. «Все эти работы откалькулированы, нас неоднократно проверяли экономисты. Если не брать деньги за эти услуги, нам просто нечем будет платить людям зарплату». Рассказала Лутковская и свою версию того, что происходило на Казанском кладбище: обслуживающая его компания «Энозис» действительно взяла с родственников только 1 850 рублей за предоставление строп для опускания гроба и изготовление табличек, остальные услуги оказав бесплатно, а загадочный ИП Куприянов, по её словам, к кладбищу отношения не имеет.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

