С середины июля компании, обслуживающие кладбища Петербурга, отказались хоронить погибших больных коронавирусной инфекцией за деньги. Об этом после выхода текста «Фонтанки» о «гробовом завале» в городском крематории сообщила губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову Ассоциация предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. Глава Ассоциации Валерий Ларькин уверял наше издание: теперь семье погибшего от коронавируса, если она выберет вариант похорон на кладбище, придётся заплатить лишь за гроб и, если им будет нужно, венки.
Жест доброй воли ритуальщиков должен был сподвигнуть горожан обращаться к традиционному методу захоронения, а не пользоваться более дешёвым — кремацией. Впрочем, как выяснила «Фонтанка», потребители, если и сэкономили, то немного.
Елена П. (имя изменено) умерла через четыре дня после новости о том, что Ассоциация предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона приняла решение хоронить погибших больных коронавирусной инфекцией бесплатно. Почти одновременно умерла её дочь. В справках о смерти (есть в распоряжении «Фонтанки») говорится, что причиной смерти обеих стал в числе прочего COVID-19. Похороны Елены и её дочери обошлись родственникам минимум в 80 тысяч рублей. На 20 тысяч рублей выписали квитанцию в морге на Троицком проспекте (в том числе 1,7 тысячи рублей пришлось заплатить родственникам за вынос гроба), в два раза меньше взяли за аналогичные работы в морге на Екатерининском. На кладбище выдали квитанцию на 55 тысяч рублей. Родственники решили похоронить Елену с дочерью в семейной могиле на Казанском кладбище. Это стоит чуть дешевле, чем обустройство нового участка: 12,5 тысячи стоил демонтаж памятника, почти 20 тысяч рублей пришлось заплатить за строчки «демонтаж к-та и б/...(невнятно. — Прим. ред.)», «демонтаж б/порт», «демонтаж м/стр», стилизация и «вынос б/стр» обошлись в 8,5 тысячи, некие операции с песком и доставка гроба вышли в 25 тысяч рублей. Квитанцию на кладбище выписывали несколько раз — в выходной день не оказалось кассира, и мастер сам набросал сумму (в первой версии части суммы отличаются от второй, но финальная цифра та же). Примечательно, что оба чека — и из морга, и с кладбища — оформлены на ИП: Петров Анатолий Николаевич (по данным «Фонтанки», он был сотрудником или продолжает работать в Санкт-Петербургском городском патологоанатомическом бюро) и Куприянов Константин Викторович (по данным «Фонтанки», человек с такими ФИО также работал в государственном учреждении «Похоронное Бюро Пушкинского района») оказали услуги по подготовке тела к похоронам в закрытом гробу и демонтажу могильных сооружений на кладбище и подготовке могилы.
Обслуживанием Казанского кладбища по итогам проведённого в конце прошлого года Смольным конкурса занимается царскосельская ритуальная компания «Энозис» (на
«Фонтанка» нашла телефон ИП Куприянова (кстати, в приложении Getcontact, которое показывает, как пользователь записан в телефонной книге у других скачавших приложение, он указан как «Константин Кладбище») и позвонила напрямую под видом заказчика. «Да, я работаю в компании «Энозис» на Казанском кладбище, — сообщил Константин Викторович. — Если у вас «ковидный», то у вас будут большие скидки, обычно копка могилы обходится в 12 тысяч, вы заплатите всего 2 тысячи. То же самое будет и с транспортом. Новая могила одинарная у нас стоит 78 тысяч, двойная — 95. Эту сумму вы оплачиваете в любом случае. Приезжайте с документами, всё оформим».
Случай с организацией похорон Елены и её дочери — не единственный, говорит директор ритуальной компании «Петергоф» Александр Андреев. Его агенты столкнулись даже не просто с тем, что с погибших больных коронавирусом всё равно в различном виде берут деньги, но и вовсе с отказом от предоставления услуг. «Это уже даже не единичный случай. Мы оплатили для клиентки, в справке о смерти которой указан COVID-19, услуги Северного кладбища через Санкт-Петербургскую ритуальную компанию (
«При этом идёт определённый саботаж и с кремацией: заказы в понедельник принимают на пятницу или субботу, зато на 1-й Советской, где расположена «Мемориальная Компания Силовых Структур» (
По словам других игроков ритуального рынка, в целом ситуация с кремацией, по сравнению с той, что была ещё несколько недель назад, когда в день в крематорий привозили по 300–400 тел, стала полегче. «Сейчас это уже 130–140 заказов в день, получение урны на четвертый день. Что же касается суммы похорон, то если она и уменьшилась, то ненамного, а вместо той суммы, которая исчезла из квитанций, появились другие расходы, в родственные могилы хоронят всё равно за деньги, в моргах всё также берут деньги», — говорит представитель ООО «Похоронная служба» Александр Лашер. Ритуальный агент Андрей (попросил не упоминать его фамилию) рассказал «Фонтанке», что в крематории усилили охрану, так что зафиксировать нынешнюю ситуацию сложнее, но даже несмотря на это, кажется, что разгребли тот завал, что был ещё две недели назад. Что же касается похорон «ковидных» горожан, то, по его словам, организовать их можно относительно недорого только на Новоколпинском кладбище, наиболее труднодоступном с точки зрения транспорта. «Сейчас у Ассоциации [предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона] на кладбищах почти нет свободных мест. И на Южном, и на Северном — дефицит. Там похоронить только за деньги можно», — добавляет он.
Президент Ассоциации Валерий Ларькин уверен, что людям всё-таки удалось сэкономить на похоронах — как минимум 5–10 тысяч рублей. «Люди пользуются предложением наших компаний, которые не берут с людей деньги за транспорт и копку могил. Крематорий сейчас работает в обычном режиме и графике, освободились все хранилища и помещения. Точной статистики у меня нет, но обращения точно есть, поэтому это взаимодействие помогло нормализовать обстановку и урегулировать потоки», — отметил он. В беседе с «Фонтанкой» Ларькин был удивлён озвученному ценнику на похороны: «Это посредники, которые творят непонятно что. Они сами получают услуги на кладбище, а клиенту перепродают их. Обманывают людей. Доставка гроба за 25 тысяч — это ужас. Ни одна компания, которая руководствуется правилами Ассоциации, себе такого не позволит. Эти посредники накручивают цены и ещё потом жалуются». На вопрос, как эти посредники в виде ИП, оформленных на людей, имевших или имеющих до сих пор отношение к ритуальным организациям, смогли оказать те услуги, которые на самом деле оказывает кладбище и морг, Ларькин воскликнул: «Свободный замечательный рынок — делай, что хочешь, а людей обманывают. Лучше бы люди напрямую обращались к тем, кто предоставляет услуги, иначе их дезинформируют» — и порекомендовал за более конкретными пояснениями обращаться к вице-президенту Ассоциации Веронике Лутковской (возглавляет компанию «Авто-Ритуал», собственником которой является Ларькин).
Она, в свою очередь, подтвердила: действительно, в городе всего два открытых кладбища — Новоколпинское и Белоостровское, на остальных, условно называющихся полузакрытыми, если и появляются свободные участки, то за них придётся заплатить — ритуальщики проводят благоустройство участков, и это не бесплатно. «Все эти работы откалькулированы, нас неоднократно проверяли экономисты. Если не брать деньги за эти услуги, нам просто нечем будет платить людям зарплату». Рассказала Лутковская и свою версию того, что происходило на Казанском кладбище: обслуживающая его компания «Энозис» действительно взяла с родственников только
Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»