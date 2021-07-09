Фото: Источник «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Несколько сотен гробов в течение недели ждут своей очереди на сжигание в петербургском крематории. Ритуальщики жалуются на то, что жара делает своё дело: процессы, происходящие под деревянными крышками, можно определить по смраду, плотно стоящему на территории комплекса. Причиной этого, как и в конце прошлого года, называют высокую смертность — мощность крематория не рассчитана на такие объёмы.

Сотрудник одного из крупных ритуальных агентств Александр (свои полные данные он попросил не называть) на днях пришёл организовывать похороны в петербургский крематорий на Шафировском проспекте. Заказов сейчас, по его словам, очень много, да и начальство и клиенты торопят. Родственники умерших петербуржцев хотят побыстрее организовать прощание. Из-за дешевизны выбирают кремацию: так как места на петербургских кладбищах почти закончились, традиционный способ похорон выходит в копеечку.



Источник «Фонтанки»

«В каждом морге сидят агенты, которые продают свои услуги. Казалось бы, если столько заказов, что крематорий не справляется, можно было бы предупреждать об этом людей, но это невыгодно», — честно признаётся Александр. По его словам, визит в комплекс на Шафировский проспект дался ему нелегко: «Пандемия, понятное дело, я в маске, но запах стоит такой, что даже она не помогает». Часть гробов, ожидающих своей очереди, добавляет он, стоит на цокольном этаже: по его прикидкам, их порядка трехсот, включая ящики из досок, в которые помещают умерших безродных, чьи похороны проходят за счёт государства.



Фото: Источник «Фонтанки» Фото: Источник «Фонтанки» Фото: Источник «Фонтанки» Фото: Источник «Фонтанки» Фото: Источник «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Экс-работник крематория (он попросил не называть имя, опасаясь за свою безопасность), поддерживающий связь с бывшими коллегами, утверждает, что на самом деле гробов, ожидающих своей очереди на отправку в печи, больше: «Только вчера было 600, сегодня наверняка больше. Это и ковидные, и нековидные. Под умерших от последствий коронавируса выделили отдельный цех, но уже несколько месяцев, если родственники хотят попрощаться с болевшим, им это разрешают. При этом гроб оставляют закрытым. После церемонии из залов его отправляют в общую очередь. Там жуткая картина — антисанитария, насекомые».



Большую часть гробовых ящиков, говорит собеседник «Фонтанки», не увидеть ни стороннему человеку, ни основной части сотрудников. Осенью 2020 года «Фонтанка» опубликовала фотографии книги учёта, из которых следовало, сколько на самом деле было «ковидных» кремаций ежедневно, а также фотографии похожего «гробового» завала, после чего в крематории возле помещений, которые не надо бы снимать, поставили охрану.

По словам бывшего работника крематория, в первую волну пандемии такого количества умерших не было, хотя и тогда с объёмом работы печи не справлялись. «Мощность крематория — около 200 тел в сутки, но тогда, в первую волну, поставили холодильник, и того, что происходит сейчас, не было. Почему сейчас не используют рефрижераторы, непонятно. Ежедневно в крематорий привозят около 300 умерших», — добавляет он.

Представитель ООО «Похоронная служба» бизнесмен и юрист Александр Лашер рассказал «Фонтанке», что, по его информации, на кремацию на Шафировский проспект привозят порядка 400 умерших в день. «Смертность сильно действительно выросла сейчас. Понятно, что тела скапливаются, но, честно говоря, я не вижу в происходящем ничего такого, что можно было бы назвать недостойным обращением с умершими», — отметил он.



«Фонтанка» позвонила главе ГУП «Ритуальные услуги» (за деятельность крематория отвечают в этом учреждении) Андрею Грачеву, однако он, выслушав вопрос, отказался от комментариев. Спецпредставитель губернатора Петербурга Александра Беглова по вопросам ритуальной сферы Сергей Смирнов также отказался от беседы на эту тему с журналистом.

Отметим, что в Петербурге с конца июня фиксируют рекордную смертность заболевших коронавирусом: ежедневно умирают порядка 100 человек, 29 июня оперштаб сообщил о 119 погибших. По данным Петростата, опубликованным в июле, общая смертность в городе выросла на 30% с января по апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

