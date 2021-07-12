На петербургских кладбищах погибших от COVID-19 будут хоронить бесплатно. Ритуальщики хотят разгрузить крематорий от «гробового» завала

По словам Ларькина, теперь семье погибшего от коронавируса, если она выберет вариант похорон на кладбище, придётся заплатить лишь за гроб и венки.

Как рассказал «Фонтанке» 12 июля президент Ассоциации Валерий Ларькин, в отрасли надеются, что за счёт этого решения снизится потребность в кремации. «Крематорий работает сейчас в полную мощность — все 14 печей задействованы, но вместо 120 человек туда везут по 360 ежедневно, хотя сейчас и пошло снижение. Крематорий такую политику ввёл, чтобы освобождать морги в больницах, чтобы там не было завалов. Снизив цены, мы поможем разобраться с теми проблемами, которые сейчас есть», — заявил он.

«Мы не ставим ограничения по времени по этому решению. Сколько нужно будет городу, столько и готовы оказывать эти услуги безвозмездно. Сейчас все стараются друг другу помочь, это правильней, чем писать негатив и пугать людей публикациями», — добавил он.



Напомним, что в конце прошлой недели «Фонтанка» рассказала об очередях в петербургском крематории: из-за высокой смертности гробы с умершими стоят по несколько дней на жаре. В Смольном в ответ на это заявили, что крематорий работает в обычном режиме, жалоб чиновникам не поступало.



В ГУП «Ритуальные услуги» (за деятельность крематория отвечают в этом учреждении) «Фонтанке» заявили, что ситуация, «касающаяся скопления гробов», уже нормализуется.

«Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Услуги оказываются в полном объёме. Но действительно, пик смертности по тому, что мы видим, был две недели назад. Надо добавить, что сложная обстановка сейчас не только у нас. К нам обращаются из других регионов, в том числе из Москвы, с просьбой заключить договор на оказание услуг по кремации», — сообщил глава ГУПа Андрей Грачев.

