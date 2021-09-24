Режиссер «Бёрдмена» и «Выжившего» снял ностальгическую комедию «Бардо»

В Мехико завершились съемки нового фильма Алехандро Гонсалеса Иньярриту («Выживший», «Бёрдмэн»). Об этом 23 сентября сообщило издание Variety. Полнометражная кинокартина называется «Бардо (Или лжехроника горстки истин)» — так можно перевести название картины на русский, в оригинале — «Bardo (Or False Chronicle of a Handful of Truths)».
Фильм рассказывает о мексиканском журналисте и режиссере-документалисте, который возвращается на родину. Там он начинает размышлять о своих корнях, отношениях в семье, прошлом и настоящем того места, которое он считает своим домом. Жанр кино определен как «ностальгическая комедия».
В картине снялись Даниэль Хименес Качо и Гризельда Сицилиани, сценарий написал сам режиссер вместе с Николасом Джакобоне, сценаристом фильмов «Бёрдмэн» и «Бьютифул». Оператором стал Дариус Хонджи («Семь», «Полночь в Париже»), а художником-постановщиком — Эухенио Кабальеро («Рома», «Лабиринт Фавна»).
Иньярриту снимает фильм самостоятельно, без участия крупных компаний, и дату его выхода пока не определили. Съемки картины шли с конца февраля 2021 года, тогда она имела рабочее название «Лимбо» (Limbo).
Автор картины уже завоевал пять «Оскаров», он — первый мексиканский режиссер, который получил статуэтки за лучший фильм и лучший оригинальный сценарий, обе за фильм «Бёрдмэн»