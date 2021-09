Режиссер «Бёрдмена» и «Выжившего» снял ностальгическую комедию «Бардо»

В Мехико завершились съемки нового фильма Алехандро Гонсалеса Иньярриту («Выживший», «Бёрдмэн»). Об этом 23 сентября сообщило издание Variety. Полнометражная кинокартина называется «Бардо (Или лжехроника горстки истин)» — так можно перевести название картины на русский, в оригинале — «Bardo (Or False Chronicle of a Handful of Truths)».



Фильм рассказывает о мексиканском журналисте и режиссере-документалисте, который возвращается на родину. Там он начинает размышлять о своих корнях, отношениях в семье, прошлом и настоящем того места, которое он считает своим домом. Жанр кино определен как «ностальгическая комедия».