Байден призвал защищать права геев «в Чечне или Камеруне»

Президент США во время выступления на генассамблее ООН заявил о важности защиты прав сексменьшинств.



«Мы все должны встать на защиту прав представителей LGBTQI. Так, чтобы они могли жить открыто и без страха в Чечне, или Камеруне, или где-либо еще», — заявил 21 сентября Джо Байден.



По его словам, его страна будет поддерживать демократические свободы по всему миру. Он считает, что стремление к этому заложено в ДНК американцев.



Рамзан Кадыров ранее заявил, что проблема преследования ЛГБТ в республике «сочинена и на самом деле не существует».

