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Байден призвал защищать права геев «в Чечне или Камеруне»

Президент США во время выступления на генассамблее ООН заявил о важности защиты прав сексменьшинств.

«Мы все должны встать на защиту прав представителей LGBTQI. Так, чтобы они могли жить открыто и без страха в Чечне, или Камеруне, или где-либо еще», — заявил 21 сентября Джо Байден.

По его словам, его страна будет поддерживать демократические свободы по всему миру. Он считает, что стремление к этому заложено в ДНК американцев.

Рамзан Кадыров ранее заявил, что проблема преследования ЛГБТ в республике «сочинена и на самом деле не существует».

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Комментарии (2)

Danik
При чем здесь Санкт-Петербург?
Тут, вроде не Чечня и не Камерун.
Да и старикашка этот не наш!)
BaGira
Пусть приезжает и защищает:)
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