На обложке персональной страницы молодой человек сидит в женской одежде, а в постах рассказывает о своей личной жизни. Мужчина опубликовал фрагмент переписки с руководителем фольклорного ансамбля Екатериной Головкиной.

«Максим, добрый день. Так вышло, что мне стало известно о вашей страничке в фейсбуке. Надеюсь, что мне больше не прийдётся узнать о таких вещах, о которых писать и говорить для меня и ребят невозможно. Прошу вас больше к нам не приходить и с ребятами не общаться. Очень надеюсь, что Господь вас вразумит. Подумайте, как жил народ, песни которого вы учили. Мой телефон прошу удалить», — сказано в скриншоте СМС-сообщения, как утверждает Дрожжин, от Головкиной (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

«Я учусь этнологической экспертизе (научное исследование влияния изменений исконной среды обитания малочисленных народов и социально-культурной ситуации на развитие этноса. — Прим. ред.) . Ранее закончил колледж по специальности народно-хоровое пение. Бакалавриат по специальности народно-хоровое пение. У меня два диплома. Я сам педагог. Могу работать с хором, фольклорным ансамблем, преподавать вокал. Углублённо изучал русский фольклор. Придумал проект, чтобы сдать его педагогу из Кунсткамеры. Проект о людях, которые самореализуются через русскую этничность. Знаю людей, которые поют русский фольклор, а сами, например, из мусульманских стран. Договорился с институтом культуры. Узнал, что есть в СПбГУ фольклорный ансамбль. Пришёл туда в среду, рассказал про свой проект. Рассказал, что мне нужны иностранцы. И мне сказали, что у них есть немец в коллективе. Разрешили ходить к ним. Мне понравилось, что у них в коллективе есть разделение на разные русские песенные традиции, западная, среднерусская, сибирская. А я изучал это всё. И фольклорный ансамбль ездит на север. А у меня пробел в этой традиции. Познакомился с Головкиной. Понравилось, как она работает. Мы обменялись с ней только номерами телефонов», — рассказал Максим Дрожжин.

Студент утверждает, что о своих соцсетях никому в ансамбле не рассказывал.



«И вдруг в четверг она мне это написала. Меня это сильно задело. Я же сам педагог. Меня удалили из чатов ансамбля. Все, с кем там познакомился, удалились из друзей. Я спросил её, не кажется ли ей, что это глупо. Она ничего не ответила. Я написал в правовое управление СПбГУ. Обещают ответить. Написал в комитет по этике. Ответа нет. А в Facebook я пишу, как я расстался с парнем. Как пою. Как крашусь, переодеваюсь. Все преподаватели мои раньше это видели, и их это не интересовало. А геи были всегда в России. И в Древней Руси, и в Российской империи. Видимо, не все в курсе», — отметил исследователь фольклора.

«Фонтанке» дозвониться до руководителя фольклорного ансамбля не удалось. Комментариев от пресс-службы СПбГУ пока не поступало.

