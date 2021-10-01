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Потому что гей. Исследователя фольклора выгнали из студенческого ансамбля СПбГУ

Студент Петербургского госуниверситета Максим Дрожжин утверждает, что был изгнан из фольклорного ансамбля СПбГУ после того, как руководитель ансамбля изучила его Facebook.

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На обложке персональной страницы молодой человек сидит в женской одежде, а в постах рассказывает о своей личной жизни. Мужчина опубликовал фрагмент переписки с руководителем фольклорного ансамбля Екатериной Головкиной.

«Максим, добрый день. Так вышло, что мне стало известно о вашей страничке в фейсбуке. Надеюсь, что мне больше не прийдётся узнать о таких вещах, о которых писать и говорить для меня и ребят невозможно. Прошу вас больше к нам не приходить и с ребятами не общаться. Очень надеюсь, что Господь вас вразумит. Подумайте, как жил народ, песни которого вы учили. Мой телефон прошу удалить», — сказано в скриншоте СМС-сообщения, как утверждает Дрожжин, от Головкиной (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

Сам исследователь фольклора пояснил «Фонтанке», что шокирован происходящим.

«Я учусь этнологической экспертизе (научное исследование влияния изменений исконной среды обитания малочисленных народов и социально-культурной ситуации на развитие этноса. — Прим. ред.). Ранее закончил колледж по специальности народно-хоровое пение. Бакалавриат по специальности народно-хоровое пение. У меня два диплома. Я сам педагог. Могу работать с хором, фольклорным ансамблем, преподавать вокал. Углублённо изучал русский фольклор. Придумал проект, чтобы сдать его педагогу из Кунсткамеры. Проект о людях, которые самореализуются через русскую этничность. Знаю людей, которые поют русский фольклор, а сами, например, из мусульманских стран. Договорился с институтом культуры. Узнал, что есть в СПбГУ фольклорный ансамбль. Пришёл туда в среду, рассказал про свой проект. Рассказал, что мне нужны иностранцы. И мне сказали, что у них есть немец в коллективе. Разрешили ходить к ним. Мне понравилось, что у них в коллективе есть разделение на разные русские песенные традиции, западная, среднерусская, сибирская. А я изучал это всё. И фольклорный ансамбль ездит на север. А у меня пробел в этой традиции. Познакомился с Головкиной. Понравилось, как она работает. Мы обменялись с ней только номерами телефонов», — рассказал Максим Дрожжин.

Студент утверждает, что о своих соцсетях никому в ансамбле не рассказывал.

«И вдруг в четверг она мне это написала. Меня это сильно задело. Я же сам педагог. Меня удалили из чатов ансамбля. Все, с кем там познакомился, удалились из друзей. Я спросил её, не кажется ли ей, что это глупо. Она ничего не ответила. Я написал в правовое управление СПбГУ. Обещают ответить. Написал в комитет по этике. Ответа нет. А в Facebook я пишу, как я расстался с парнем. Как пою. Как крашусь, переодеваюсь. Все преподаватели мои раньше это видели, и их это не интересовало. А геи были всегда в России. И в Древней Руси, и в Российской империи. Видимо, не все в курсе», — отметил исследователь фольклора.

«Фонтанке» дозвониться до руководителя фольклорного ансамбля не удалось. Комментариев от пресс-службы СПбГУ пока не поступало.

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Комментарии (19)

goggster
Верните радугу г*ю,
И снова небо согреет
Она своими лучами,
Вернёт любовь между нами,
Возьмите грусть и печали,
Что нас с тобой обвенчали,
Ведь я смогу я сумею,
Верните радугу г*ю БИРТМАН копирайт)))
daisychain
А почему у такой богобоязненной и целомудренной женщины такая богопротивная и кощунственная фамилия - "Головкина"?
Я попросил бы ее больше свою фамилию в разные газеты не писать и удалить веб-страницы с ее упоминанием из кэша моего браузера.
Fruit Bat
Ну штош… То, что Максим гей - это лишь его личное дело, а вот то что Екатерина Владимировна - дремучее злобное быдло - это уже проблема социальная. Екатерина Владимировна, мне искренне жаль вас в вашем убожестве.
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