Раздел учебника, где заметили ссылку на запретное, называется «Who are you?». На страничке приведены примеры различных пластиковых карт, которые могут дать информацию о человеке: банковская карта, водительское удостоверение и спортивная карточка. Последняя оформлена на имя Боба Смита (американский аналог Ивана Иванова). В нижнем правом углу можно заметить название организации GLAF. Это ассоциация атлетов-геев и лесбиянок. Некоммерческая организация, основанная в 1999 году, специализируется на привлечении внимания к проблемам ЛГБТ-спортсменов в профессиональных и любительских сообществах.

В левом нижнем углу визитки дана ссылка на сайт этой организации. В начале 2000-х она работала корректно. Вероятно, оформитель учебника взял фото визитки из стоковых источников. Затем учебник переиздавали, а домен перешёл к новому владельцу, который и сколотил сайт о куколд-сексе. Информация о новом хозяине сайта скрыта, известно только, что ресурс расположен на американском хостинге.

Закон о гей-пропаганде в России приняли в 2013 году, до этого времени учебник со ссылкой на спортивную организацию, защищающую права ЛГБТ-спортсменов, не выбивался из рамок дозволенного.



Учебник Spotlight создан коллективом авторов российского издательства «Просвещение» и британского издательства Express Publishing. Над его составлением работала новатор, создатель уникальной методики обучения английскому языку Вирджиния Эванс.



Ссылку на порно в учебнике для шестиклассников заметили сами ученики, о чём они и поведали в «Тик-Токе». Весь тираж непотребного учебника составляет 70 тысяч экземпляров, но это только издание 2014 года. Запретная ссылка встречается также в издании 2008 года, тогда тираж Spotlight составлял 50 тысяч книг. В издательстве «Просвещение» заявили, что учебник прошёл государственную экспертизу, также специалисты обратились в Роскомнадзор с требованием блокировки сайта, ссылка на который напечатана на странице книги.

