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Дело не в ссылке, а в визитке. «Фонтанка» нашла корни секс-просвета в российском учебнике английского

«Фонтанка» выяснила, откуда в учебнике английского Spotlight появилась ссылка на порно

Ссылка на порносайт в учебнике английского языка для шестиклассников могла появиться вполне легитимно. К таким выводам пришла «Фонтанка», изучив содержание соответствующего топика учебного пособия Spotlight 14 сентября.

Раздел учебника, где заметили ссылку на запретное, называется «Who are you?». На страничке приведены примеры различных пластиковых карт, которые могут дать информацию о человеке: банковская карта, водительское удостоверение и спортивная карточка. Последняя оформлена на имя Боба Смита (американский аналог Ивана Иванова). В нижнем правом углу можно заметить название организации GLAF. Это ассоциация атлетов-геев и лесбиянок. Некоммерческая организация, основанная в 1999 году, специализируется на привлечении внимания к проблемам ЛГБТ-спортсменов в профессиональных и любительских сообществах.

В левом нижнем углу визитки дана ссылка на сайт этой организации. В начале 2000-х она работала корректно. Вероятно, оформитель учебника взял фото визитки из стоковых источников. Затем учебник переиздавали, а домен перешёл к новому владельцу, который и сколотил сайт о куколд-сексе. Информация о новом хозяине сайта скрыта, известно только, что ресурс расположен на американском хостинге.

Фото: Нимандов Алексей
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Закон о гей-пропаганде в России приняли в 2013 году, до этого времени учебник со ссылкой на спортивную организацию, защищающую права ЛГБТ-спортсменов, не выбивался из рамок дозволенного.

Учебник Spotlight создан коллективом авторов российского издательства «Просвещение» и британского издательства Express Publishing. Над его составлением работала новатор, создатель уникальной методики обучения английскому языку Вирджиния Эванс.

Ссылку на порно в учебнике для шестиклассников заметили сами ученики, о чём они и поведали в «Тик-Токе». Весь тираж непотребного учебника составляет 70 тысяч экземпляров, но это только издание 2014 года. Запретная ссылка встречается также в издании 2008 года, тогда тираж Spotlight составлял 50 тысяч книг. В издательстве «Просвещение» заявили, что учебник прошёл государственную экспертизу, также специалисты обратились в Роскомнадзор с требованием блокировки сайта, ссылка на который напечатана на странице книги.

Фото: Нимандов Алексей

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Комментарии (1)

Аппаратчик мокрой классификации
Що там, опять дезиннер картинок из бесплатных клипартов надергал? :))
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