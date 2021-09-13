Издательство «Просвещение» проверит учебник с порноссылкой

В издательстве «Просвещение», в учебнике которого была обнаружена ссылка на порнографический сайт, 13 сентября заявили, что проведут проверку случившегося.



«На основании мониторинга родительских сообществ в социальных сетях начата проверка содержания одного из учебно-методических комплектов по иностранному языку. Речь идет об учебнике, неоднократно проходившем государственную экспертизу, а также экспертизы негосударственных организаций», — говорится в официальном ответе издательства.

Также в «Просвещении» отметили, что электронная версия учебника Spotlight уже исправлена, а также приостановлено издание и распространение текущей печатной версии учебника. Кроме того, издательство подаст жалобу в РКН с требованием о блокировке сайта, ссылка на который напечатана на странице книги.