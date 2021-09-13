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Печать

Издательство «Просвещение» проверит учебник с порноссылкой

В издательстве «Просвещение», в учебнике которого была обнаружена ссылка на порнографический сайт, 13 сентября заявили, что проведут проверку случившегося.

«На основании мониторинга родительских сообществ в социальных сетях начата проверка содержания одного из учебно-методических комплектов по иностранному языку. Речь идет об учебнике, неоднократно проходившем государственную экспертизу, а также экспертизы негосударственных организаций», — говорится в официальном ответе издательства.

Также в «Просвещении» отметили, что электронная версия учебника Spotlight уже исправлена, а также приостановлено издание и распространение текущей печатной версии учебника. Кроме того, издательство подаст жалобу в РКН с требованием о блокировке сайта, ссылка на который напечатана на странице книги.

Напомним, что ранее с «Фонтанкой» связался отец, чей сын рассказал о том, что в школьном учебнике обнаружил адрес неприличного сайта. По словам читателя, о запретном ученик узнал от друга, а тот — из «Тик-Тока».

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Комментарии (10)

Alex Kosh
Да и сам учебник этот настолько отстойный, что одной-двумя ссылками его не испортишь.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Дума должна Законом раздавить в пыль порнографов в издательствах для несовершеннолетних
f0ntan
Я могу сказать, что авторы учебника и всех его картинок - не "Просвещение", а британское издательство "Express Publishing". Все картинки, включая с этой надписью, в учебник накачали англичане. Роль "Просвещения" разве только в переводе нескольких страниц этого английского учебника, включая обложки, на русский (ведь все остальные страницы с заданиями так и остались на английском), и его печать на типографии "Просвещения"
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