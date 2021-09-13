Секс-просвет поневоле. Откуда в школьном учебнике взялось порно

Фото: Евгений Гурко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







В редакцию «Фонтанки» написал читатель. Сообщение было коротким: в учебнике английского языка обнаружилась ссылка на порносайт. Что показала проверка учебников, по которым учатся шестиклассники по всей стране? Мы встречаемся с Николаем (имя изменено) у подъезда его дома. Повод довольно странный: хочется убедиться, что ссылка действительно существует, что она и в самом деле напечатана на странице книги.

Это по сути контрольная проверка: после письма Николая корреспондент первым делом скачал электронную версию учебника Spotlight и открыл нужную страницу. Там, под одной из картинок действительно мелко-мелко напечатана некая ссылка. В электронной версии учебника разобрать буквы можно с большим трудом, но Николай, у которого по этой книге учится сын, подсказал.



фото учебника, предоставленного читателем «Фонтанки» Фото: Алексей Нимандов/«Фонтанка.ру» учебник, по которому учится сын читателя «Фонтанки» Фото: Алексей Нимандов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Вводим адрес в поисковик — и попадаем на сайт под названием «Лучший телефонный номер для куколд-секса». Здесь придется пояснить — спасибо «Википедии» за внятность формулировок; речь о фетишистской практике, где один из супругов является соучастником неверности своего партнера. Проще говоря, наблюдает или участвует в унизительной — в общепринятом понимании этого слова — роли.

Сайт очень старый, одностраничный, но работающий — как минимум, домен кто-то оплачивает. Однако контент не балует разнообразием: три неприличных фото, порнорассказ на тему куколд-секса и ролик, где мужчина и женщина... танцуют сальсу!

Сам сайт, судя по истории доменов, много раз менял своих владельцев, последний раз — в июне 2021 года. Изменилась и его тематика — если сейчас там можно узнать про сальсу и куколдизм, то в далеком 2001 году портал был посвящен некой «Национальной спортивной конференции геев» (речь, вероятно, об ЛГБТ-спортсменах), которая прошла в Бостоне. Тогда на сайте можно было увидеть, например, расписание мероприятия. Вполне безобидно.



Отметим, что сайт на английском языке, то есть слишком внимательный ребенок, заметив странную ссылку, может и правда получить какую-то языковую практику.

Когда Николай наконец приходит, мы вместе склоняемся над книгой.



— Обратите внимание, как называется глава учебника, — говорит мужчина. Обращаю: сверху крупно написано «Who are you?» («Кто ты?»). Возможно, тот, кто разместил ссылку, придерживался некой концепции и ждал неожиданного ответа на этот вопрос.



— А как ваш сын узнал об этой ссылке?



— Ему друг сказал.



— А друг откуда узнал?



— В «Тик-Токе» вроде увидел. Весь тираж непотребного учебника составляет 70 тысяч экземпляров, но это только издание 2014 года. Запретная ссылка встречается также в издании 2008 года, тогда тираж Spotlight составлял 50 тысяч книг.

Крамольный учебник был выдан ребенку в образовательном учреждении — на первой странице книги стоит печать школы № 605 Выборгского района. При этом сын Николая учится в школе № 482, которая расположена неподалеку.

Для директора 482-й школы Светланы Лубенниковой это тоже загадка: «У наших детей есть наши учебники, мы выдаем весь комплект. Почему печать другой школы? Я не могу этого объяснить»



Новость о порноссылке, кажется, педагога никак не тронула.



— Мы же не сами учебники печатаем и закупаем, нам присылает их Министерство просвещения. Это к ним вопрос.



— Но учебники на руках у ваших детей, не кажется, что нужно принять какие-то меры?

— Так они у всей страны на руках! — парировала Лубенникова.

Справедливости ради скажем: в издательстве «Просвещение», которое и печатает Spotlight, видимо, ошибку в какой-то момент заметили — в купленной на официальном сайте издательства электронной версии учебника от 2022 (почему-то) года никакой ссылки нет вовсе.

Однако после визита в крупный книжный магазин стало понятно, что проблема все же не решена. Вот фотографии из Spotlight 2021 года, который прямо сейчас стоит на витрине. Как можно видеть, ссылка на месте.



Фото: Алексей Нимандов/«Фонтанка.ру» Фото: Алексей Нимандов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В издательстве «Просвещение» утром в понедельник поделиться своим взглядом на сексуальное просвещение не смогли. Свою позицию обещали сформулировать и предоставить журналистам к вечеру 13 сентября.

А пока остается только смотреть в книгу и надеяться, что там не спряталось что-нибудь похуже.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

