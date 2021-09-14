Отек в легких при ковиде — не пневмония. Пульмонолог объясняет, кого с этим нужно лечить, а кого — реабилитировать

Когда нужна реабилитация пациенту, перенесшему «ковидную пневмонию», «Фонтанке» объяснила Татьяна Степаненко, заведующая отделением пульмонологии ГМПБ № 2 .

Никто пока не знает, какими временными рамками ограничено стандартное течение коронавирусной инфекции, а какими — затяжное. Например, если абсцесс легких длится больше двух месяцев, это уже хронический процесс, до двух месяцев — острый. А для заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, четких временных рамок нет. Допустим, человек тяжело перенес ее, находился в отделении реанимации на ИВЛ, его лечение в стационаре и процесс восстановления могут быть неопределенно долгими. Что считать моментом выздоровления: день, в который получен отрицательный тест на коронавирус? Наступление периода, когда человек уже хорошо себя чувствует? Или когда все изменения, видимые на снимке КТ, разрешились? И должен ли человек заниматься реабилитацией до этого момента? Почему пока нет однозначных ответов на эти вопросы, объясняет Татьяна Степаненко.



— Татьяна Александровна, за полтора года мы уже свыклись с мыслью о том, что коронавирус — респираторная инфекция, как грипп или другие ОРВИ. А недавно ученые США сообщили, что относить его к респираторным нельзя. Потому что проблемы с дыханием вторичны, первично — воспаление сосудистой ткани легочной системы.

— Это не открытие. Известно, что процессы, запущенные коронавирусом в легких, — не банальная пневмония, давно известная нам. И вообще не пневмония. Течение коронавирусной инфекции разделено на два неравномерных периода. Первый — инфекционный процесс, непосредственно связанный с вирусом, второй — вторичные изменения со стороны легких, которые он запустил. Вирус влияет на сосуды так, что нарушается их проницаемость, и в легочной ткани возникает отек. Его мы и видим на рентгенологическом изображении, это не пневмония в классическом ее понимании. Но так как этот отек вызывает именно респираторные проявления — одышку, кашель, снижение сатурации, нельзя сказать, что это только сосудистое заболевание. Его можно назвать и респираторным, а причина — да, сосудистые нарушения.



— Но бывает так, что остаточное явление — отек в легких остается надолго, а сосудистых проблем нет?



— Бывает, потому что практически всем, у кого есть на рентгене «матовое стекло», назначаются антикоагулянты — препараты, улучшающие реологические свойства крови, снижающие появление тромбозов и микротромбозов в сосудах легочной ткани, чтобы не развивалась тромбоэмболия. Эти сосуды, возможно, более тропны к вирусу, поэтому основное поражение и происходит чаще всего в легких. Препаратами восстанавливается проницаемость сосудов, но когда человек заболел и обратился к врачу, она была уже изменена — отек развился.

Обратный процесс — избавление от отека — у кого-то быстрый, у кого-то медленный. Он зависит не от вируса, а от организма человека. У нас сейчас есть пациенты, которые болели еще в ноябре прошлого года, а у них до сих пор сохраняются изменения со стороны легких. Были такие, кто болел в январе, и у них сохраняются выраженные изменения. И мы понимаем, что они еще будут уходить. Но это не всегда соотносится с плохим общим самочувствием, которое называют постковидом или лонгковидом.



При этом даже те пациенты, которые перенесли острый период достаточно легко, могут длительное время, месяцами отмечать утомляемость и слабость, снижение работоспособности, которых до коронавирусной инфекции не было. Другое часто встречающееся проявление коронавирусной инфекции — потеря обоняния. У всех оно пропадает на разные сроки, и это тоже не связано с тяжестью течения заболевания. Некоторые пациенты отмечают потерю обоняния больше года после перенесенного заболевания, что может говорить об уже необратимых процессах.

— Но разве нет связи между большим поражением легких на КТ и большой вирусной нагрузкой, которую получил человек?

— Распространенность изменений в легочной ткани, скорее, отражает второй этап развития болезни, который запускается вирусом, — поражение легких «иммунными» клетками, отражение «цитокинового шторма». Если у человека большой отек, это не значит, что в его организме столько же вируса. Проникнув в организм, он где-то либо находит точки для своего влияния, либо не находит. Если находит, запускает патологический процесс, если нет — у человека развивается малосимптомное или бессимптомное течение болезни.



— Человека выписывают с поражением по результатам КТ 50 % на амбулаторное долечивание. Как это возможно?

— Самая большая ошибка в такой диагностике кроется, во-первых, в формулировке « 50 % поражения легких». Это не поражение легких вирусом — рентгенолог видит объем распространения отека по типу «матового стекла». Когда врач оценивает изменения после перенесенного острого периода, выписывая пациента из стационара, неправильно считать эти проценты. Мы должны понимать, что происходит у пациента в легочной ткани: если в ней сохраняются участки, измененные по типу «матового стекла», но пациент не ощущает дыхательного дискомфорта (у него может не быть одышки или она слабо выражена), то это проявление отека не требует ни интенсивной терапии, ни реабилитации. А если есть уплотнения в легочной ткани, которые демонстрируют слипание альвеол, то пациент даже при меньшей распространенности отека может ощущать выраженную одышку, ему может требоваться кислородотерапия. И это уже не совсем реабилитация, скорее — продолжение лечения.



При оценке состояния легких пациента, перенесшего ковид, используются дополнительные критерии: в первую очередь это переносимость физической нагрузки, уровень сатурации. Необходимо выяснить, как быстро он задыхается при выполнении физической нагрузки, падает после нее кислород в периферической крови или нет. Эти показатели в сочетании с клинической картиной дают врачам возможность выбрать ту или иную тактику, чтобы нивелировать изменения, произошедшие на фоне коронавирусной инфекции.

— Тут непонятно. Многие обзавелись пульсоксиметрами и видят, что в покое сатурация может быть 96 % , а после нагрузки она растет.

— Когда здоровый человек двигается, кровообращение усиливается и кровь лучше достигает кончиков пальцев — этим объясняется то, что сатурация может стать выше. У страдающего дыхательной недостаточностью в покое сатурация может быть нормальной, а когда он начинает двигаться, уровень кислорода в периферической крови становится меньше.

Вообще, показатели пульсоксиметра косвенно влияют на постановку диагноза, потому что они относительные — зависимы от температуры рук, наличия или отсутствия сосудистых изменений у человека, физической нагрузки и т. д. Кроме того, допустимая погрешность у прибора составляет 4 % . Но погрешность у здорового человека 95–99 % не имеет большого значения, а для заболевшего ковидом разница между 92 % и 88 % — повод для тревоги.

