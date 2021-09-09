Верховный суд признал законным снятие яблочника Шлосберга с выборов из-за Навального

Верховный суд России в четверг, 9 сентября, оставил в силе решение Мосгорсуда и Первого апелляционного суда, которые ранее отменили регистрацию оппозиционера Льва Шлосберга в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Об этом сказано в телеграм-канале политика.
«Решение кассационной коллегии Верховного суда будет обжаловано в президиум Верховного суда», — сказано в сообщении.
Псковский оппозиционер изначально прошёл все необходимые проверки Минюста и получил удостоверение кандидата в депутаты Госдумы по одномандатному округу в Москве, но в начале августа был снят с выборов на Псковщине. Причина в том, что в начале 2021 года политик был оштрафован после того, как предложил участникам стихийного митинга сторонников Навального пройти в гайд-парк из центра Пскова.
Весной 2021 года были приняты поправки, которые запрещают участие в выборах членам экстремистских организаций, даже если сотрудничество происходило до введения запрета. Поправки вступили в силу в начале июня. В августе структуры Навального были признаны экстремистскими.
На фоне противоречия с решениями столичного избиркома решение псковского избиркома было пересмотрено, и 4 августа Шлосбергу вернули регистрацию на выборах в местный парламент. Через несколько дней Шлосберга сняли с выборов в Москве опять же из-за привязки к Навальному.
23 августа, не дожидаясь окончания судебных споров, ЦИК РФ своим решением вычеркнул Шлосберга из федеральных списков. После этого псковский избирком снова лишил политика регистрации.