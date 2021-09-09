Верховный суд признал законным снятие яблочника Шлосберга с выборов из-за Навального

Верховный суд России в четверг, 9 сентября, оставил в силе решение Мосгорсуда и Первого апелляционного суда, которые ранее отменили регистрацию оппозиционера Льва Шлосберга в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Об этом сказано в телеграм-канале политика.



«Решение кассационной коллегии Верховного суда будет обжаловано в президиум Верховного суда», — сказано в сообщении.

Псковский оппозиционер изначально прошёл все необходимые проверки Минюста и получил удостоверение кандидата в депутаты Госдумы по одномандатному округу в Москве, но в начале августа был снят с выборов на Псковщине. Причина в том, что в начале 2021 года политик был оштрафован после того, как предложил участникам стихийного митинга сторонников Навального пройти в гайд-парк из центра Пскова.