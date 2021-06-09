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ФБК Алексея Навального признали экстремистской организацией

Признанный экстремисткой организацией ФБК Алексея Навального ликвидировал Мосгорсуд

Признанный иностранным агентом Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального признан экстремистской организаций и должен быть ликвидирован и немедленно прекратить деятельность.

Такое решение принял Мосгорсуд 9 июня. Экстремистскими организациями также признаны «Штабы навального» и ФЗПГ (включён Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), они запрещены, сообщила пресс-служба суда.

«Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций», — также говорится в официальном релизе Мосгорсуда.

Как сообщает «Команда 29», у неё и соратников Алексея Навального есть десять суток на обжалование постановления. «Что мы непременно сделаем», — подчеркнули юристы.

Теперь указанным организациям запрещено распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции. До шести лет лишения свободы будет грозить рядовым сотрудникам, а также тем, кто совершает «умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации», добавили в «Команде 29».

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Комментарии (13)

22ilves
Не было бы яхт Сечина, квартирок ценой в восьмизначную сумму престарелых, но ужасно успешних бизнесс - мам и тещ лучших людей России - не было бы и ФБК.
265106986
Ну и как же вы теперь, плоскостопые?! ))
O-o!
самое жуткое - что уже, собственно, все и запретили, и СМИ, и партии.. а машину не остановить.. Готовьтесь, завтра она начнет приходить за одобрямсами. Сильно обидно будет
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