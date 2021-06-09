ФБК Алексея Навального признали экстремистской организацией

Такое решение принял Мосгорсуд 9 июня. Экстремистскими организациями также признаны «Штабы навального» и ФЗПГ (включён Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), они запрещены, сообщила пресс-служба суда.
«Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций», — также говорится в официальном релизе Мосгорсуда.
Как сообщает «Команда 29», у неё и соратников Алексея Навального есть десять суток на обжалование постановления. «Что мы непременно сделаем», — подчеркнули юристы.
Теперь указанным организациям запрещено распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции. До шести лет лишения свободы будет грозить рядовым сотрудникам, а также тем, кто совершает «умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации», добавили в «Команде 29».