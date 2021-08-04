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Льва Шлосберга всё-таки допустили до выборов в псковское Заксобрание

Членам псковского «Яблока» разрешили участвовать в выборах в местное Заксобрание

Избирательная комиссия Псковской области внесла изменения в постановление о регистрации единого списка кандидатов в депутаты областного Заксобрания, выдвинутого партией «Яблоко», вернув в него члена политкомитета партии Льва Шлосберга. О таком решении регионального избиркома 4 августа сообщает издание «Псковская губерния».

Вместе со Шлосбергом в списке кандидатов на выборы в местный ЗакС также восстановлен ещё один «яблочник» Николай Кузьмин.

Ранее «Фонтанка» писала, что Шлосбергу и Кузьмину накануне отказали в регистрации в качестве кандидатов, связав их с ФБК Алексея Навального (организация признана экстремистской в России и запрещена. — Прим. ред.).

В избирательной комиссии Псковской области позже отметили, что решение Московского городского суда о ликвидации ФБК, на которое ссылается в своём письме управление Минюста по Псковской области, не вступило в законную силу, поэтому принято решение всё-таки зарегистрировать кандидатов от «Яблока».

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