Льва Шлосберга снимают с выборов всех уровней

Избирательная комиссия Псковской области сняла депутата местного парламента, «яблочника» Льва Шлосберга, с выборов в региональное Собрание депутатов. Об этом 26 августа сообщил депутат гордумы Дмитрий Пермяков в своем телеграм-канале.
Только двое из 11 членов комиссии проголосовали против этого решения — представители «Яблока» и КПРФ Елена Маятникова и Павел Левенков. Напомним, ранее ЦИК исключил Шлосберга из списка «Яблока» на выборах в Госдуму РФ. В Центризбиркоме заявили, что это делается «в соответствии с решением Мосгорсуда, в котором было подтверждено отсутствие пассивного избирательного права у Льва Шлосберга». Причиной является якобы связь «яблочника» с ФБК Алексея Навального (организация признана экстремистской в России и запрещена).
Ранее псковский избирком уже снимал Шлосберга с выборов, однако позже отменил это решение.