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Льва Шлосберга снимают с выборов всех уровней

Избирательная комиссия Псковской области сняла депутата местного парламента, «яблочника» Льва Шлосберга, с выборов в региональное Собрание депутатов. Об этом 26 августа сообщил депутат гордумы Дмитрий Пермяков в своем телеграм-канале.

Только двое из 11 членов комиссии проголосовали против этого решения — представители «Яблока» и КПРФ Елена Маятникова и Павел Левенков. Напомним, ранее ЦИК исключил Шлосберга из списка «Яблока» на выборах в Госдуму РФ. В Центризбиркоме заявили, что это делается «в соответствии с решением Мосгорсуда, в котором было подтверждено отсутствие пассивного избирательного права у Льва Шлосберга». Причиной является якобы связь «яблочника» с ФБК Алексея Навального (организация признана экстремистской в России и запрещена).

Ранее псковский избирком уже снимал Шлосберга с выборов, однако позже отменил это решение.

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Комментарии (11)

gencon
Капиталисты в погонах превратили политику в уголовщину. Фейковое государство и полное игнорирование законов привело к тому, что каждый рассиянин является жертвой такого мошенничесива достаточно встретить на пути : открытый дюк, пьяного прокурора за рулём суперкара, избалованную жену чекиста, наркомана, клептомана в погонах, бестолокрврго судью, пожар в кинотеатре, сосулька на крыше, тяжеловес с перегрузом.......
266216118
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момен........т приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Nationalverrater_2
норм. снова кинули Гришу, как лоха. не впервой
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