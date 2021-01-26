Льва Шлосберга оштрафовали на 20 тысяч за организацию митинга в поддержку Навального в Пскове

Депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг оштрафован за предложение митингующим пойти в гайд-парк.



«Суд в Пскове признал Льва Шлосберга виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ и оштрафовал на 20 тысяч рублей за то, что он на акции 23 января "предложил пройти организованной группой на территорию гайд-парка"», — сообщает 26 января правозащитная организация «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Татьяну Мартынову. Сумма в 20 тысяч является нижней планкой наказания за это правонарушение.

Речь идёт об обращении депутата к гражданам 23 января. Видео этого эпизода Шлосберг выложил у себя в соцсетях.