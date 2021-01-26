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Льва Шлосберга оштрафовали на 20 тысяч за организацию митинга в поддержку Навального в Пскове

Депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг оштрафован за предложение митингующим пойти в гайд-парк.

«Суд в Пскове признал Льва Шлосберга виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ и оштрафовал на 20 тысяч рублей за то, что он на акции 23 января "предложил пройти организованной группой на территорию гайд-парка"», — сообщает 26 января правозащитная организация «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Татьяну Мартынову. Сумма в 20 тысяч является нижней планкой наказания за это правонарушение.

Речь идёт об обращении депутата к гражданам 23 января. Видео этого эпизода Шлосберг выложил у себя в соцсетях.

«Нам сейчас нужно тихо и спокойно пройти до площадки так называемого гайд-парка, она за башней внизу. Мы там защищены. Правда, не в таком количестве. Но это официально разрешённая площадка для митингов без уведомления», — сказал он.

Первоначально Шлосбергу вменяли участие в несанкционированной акции, но позже переквалифицировали на организацию.

23 января псковичи собрались в центре Пскова, у памятника княгине Ольге на Октябрьской набережной, после чего пошли по тротуарам главной магистрали центра города, Октябрьскому проспекту, к памятнику Александру Пушкину и его няне, который находится в 750 метрах от места сбора. Судя по кадрам записи шествия, в нём приняли участие более 1000 человек, что является рекордом для города, где на акции оппозиции обычно выходит не более нескольких десятков человек. Дойдя до памятника классику литературы, люди ушли в сторону, к набережной реки Пскова, где расположено единственное в городе место для проведения акций без уведомления властей — так называемый гайд-парк.

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