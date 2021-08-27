Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







Особо охраняемая территория Кургальского заказника рискует стать новой и платной туристической Меккой для жителей Петербурга и Ленобласти. Идеологи создания экотроп говорят о необходимости управлять потоками туристов и тем самым защитить заказник. Биологи и местные активисты парируют — план развития территории выглядит так, что речь может идти только об эксплуатации и уничтожении флоры и фауны, а никак не о ее защите.

Кургальский заказник занимает почти весь одноименный полуостров в Финском заливе. Редкие виды растений и животных внесены в Красную книгу. Особенности климата, географического положения и длительное существование пограничного режима обусловили видовое богатство: 769 видов высших сосудистых растений, 137 видов мохообразных, 242 вида лишайников, 216 видов птиц, 47 видов млекопитающих. Расположен в 45 км от Кингисеппа и почти в 200-х от центра Петербурга. Занимает площадь в 55 тысяч гектаров, стал особо охраняемой территорией в 2000-м году. В 2018-м через него прошла нить газопровода «Северный поток — 2».



В сентябре правительство Ленобласти собирается утвердить «План управления заказником «Кургальский». Разработало его «КБ Стрелка». Инициатором составления плана был комитет по природным ресурсам Ленобласти, но оплатила его газпромовская «дочка» Nord Stream 2 AG.

«Компания, построившая газопровод, разработала для заказника ещё и план управления, который предлагает «ограничить посещение и повысить биоразнообразие территории» посредством... строительства туристических маршрутов, 7 из которых намечены в самых уязвимых частях заказника», — дала свою оценку проекту активист Ирина Барановская.

Разработчики плана поделили заказник на шесть зон, в том числе определив те, которые пока не тронуты, но, в теории, человеческое присутствие им не навредит — это больше 8 тысяч гектаров. Сейчас, следует из зонирования, 1 960 гектаров нуждаются в реабилитации, 1 170 составляют буферные зоны вокруг шести деревень и еще 68 гектаров на берегах озер и залива регулярно притягивают туристов.



Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







Чтобы не нарушался режим особой охраны, план предусматривает расстановку указателей, шлагбаумы на лесных дорогах, увеличение штата инспекторов. Последний пункт обязательным признают и противники плана управления — сейчас инспектор один на два заказника, и права https://47news.ru/articles/198714/ штрафовать нарушителей у него нет.



Также в плане вырубка вредителей — борщевика и рейнутрии японской. В лесу будут высаживать сосны, в залив выпустят осетровых, а в озера — раков.

Возле деревень Выбье и Большое Кузёмкино в 2022 году планируется построить два информационных центра. Внутри сувениры, прокат снаряжения и велосипедов, выставки и лекции. Рядом — участки для сбора мусора. От информационных центров начнутся два экомаршрута протяженностью 4 и 12 км. Работы уже ведутся. Как рассказал «Фонтанке» руководитель Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленобласти (ООПТ) Фёдор Стулов, закончить их должны до конца ноября. Вход в заказник может стать платным, в плане прописана минимальная сумма в 63 рубля. При этом отмечается, что поставить КПП на всех дорогах затруднительно. Поэтому билеты будут продавать онлайн и в информационных центрах, следить за их наличием и штрафовать «зайцев» должны инспекторы. Отмечено, что надо ограничить количество посетителей, не больше двух тысяч в сутки.

Основные тревоги активистов кроются в перспективе — в 2024 году в заказнике предусмотрено строительство еще шести маршрутов и девяти мест для организованных стоянок с детскими площадками. Судя по карте, через несколько лет ниточки экотроп прошьют заказник насквозь. Но не исключается и корректировка, вплоть до отказа от этой идеи.



голубым цветом отмечены экотропы Фото: скриншот Поделиться Поделиться







Мнение

План управления появился не на пустом месте. Вскоре после того, как южную часть заказника прорезал газопровод, СПбГУ провел «уникальное комплексное исследование неконтролируемого туризма в природном заказнике», заказала его Nord Stream 2 AG. Отмечалась «огромная популярность» Кургальского среди туристов. Специалисты университета считали количество въезжающих машин, сидя с утра до вечера у двух основных въездов в сезон 2018 года. По их оценкам, всего заказник помяли колесами больше 30 тысяч автомобилей. Среднее количество посетителей за день составило 379 человек, максимальное — 2 152 .

Университет сделал вывод о целесообразности появления информационных центров, которые, «безусловно, будут способствовать формированию установки на бережное отношение к природным комплексам заказника». В комитет по природным ресурсам также отправился отчет о том, что «развитие инфраструктуры отдыха для семей с детьми на границах заказника позволит сократить антропогенную нагрузку на его территорию за счет перенаправления части туристского потока на подготовленные места за пределами территории заказника». Создание экотроп станет «регулятором локализации» туристов, считают в вузе.



Исследование легло в основу «Концептуального видения территории заказника «Кургальский», после его появления снова был проведен соцопрос, итоги которого в 2020-м году подвел всё тот же СПбГУ. Участвовали в обсуждении 127 человек. Респондентов спрашивали про их отношение к установке шлагбаумов и заграждений, стендов с информацией о заказнике, расширению штата инспекторов, организации мусорных площадок за пределами Кургальского, повышении пожарной безопасности — всё это, ожидаемо, получило высокую степень одобрения. Больше 70 процентов не против открытия инфоцентров, но только половина согласилась с тем, что это поможет сберечь природу. 60 процентов сочли, что и экотропы пойдут заказнику на благо, остальные так не думают.

Нынешний план вырос из «Концептуального видения» и тоже подлежал общественному обсуждению. Закончилось оно в июле. В СПбГУ «Фонтанке» ответили, что «в данный момент проводится обработка информации». Фёдор Стулов при этом отметил, что, по его данным, замечаний к плану у общественности не было и на утверждение он отправился без поправок.



Минусы

Анна Лосева, специалист по морским млекопитающим, приводит в пример международный опыт. Прогулки по заказникам — общепринятая практика, но, как правило, возможны они только в очень ограниченной части территории, вдали от мест размножения охраняемых видов животных и с обязательным сопровождением.

«Как бы ни была сейчас высока рекреационная нагрузка, она всё-таки захватывает незначительную часть территории, и совершенно непонятно, зачем перераспределять туристические потоки с небольшого числа мест по всей площади. И вариант со свободным доступом — так никто не делает», — отметила биолог и добавила, что, прежде чем пускать на территорию организованных туристов, надо решить насущные задачи. В том числе продлить, а не сократить на месяц, как это было сделано в 2017-м году, период запрета посещения островов Кургальского рифа. «Есть полное ощущение, что изначально сама цель этого документа направлена больше на эксплуатацию территории, чем на решение каких-то природоохранных задач», — считает специалист.



«Если Дирекция ООПТ обеспечит надлежащую охрану заказника, то никакой план управления с привлечением ещё большего числа нарушителей не потребуется. Биоразнообразие повышается тогда, когда снижается фактор беспокойства», — вторят биологу местные жители.

И плюсы

Фёдор Стулов приводит пример: в заказнике «Линдуловская роща», а это объект наследия ЮНЕСКО, уже есть экомаршруты. «Да, много людей приезжает. Но они не бродят по всему лесу, за исключением грибного сезона, а проходят по тропе, потом садятся в машину и уезжают. На практике эффект оказывается положительным, в том числе по мусору — просто не поднимается рука бросить пакет за угол беседки. Сейчас туристы в Кургальском идут куда им вздумается, не понимая, на какой ценной, уникальной территории они находятся», — рассказал Стулов.

Антонио Сантаниелло, менеджер по экологическим и социальным вопросам Nord Stream 2 AG, в комментарии «Фонтанке» высказал мнение, что сейчас «Кургальский заказник страдает от варварского туризма», и объяснил роль компании в дальнейшей судьбе особо охраняемой территории. Строительство инфоцентров, лесной противопожарной станции, расчистка свалок, установка навигационных знаков и заградительных конструкций на дорогах, а также патрулирование на период, пока не появится еще один инспектор, — на всё это Nord Stream 2 выделяет деньги.

Судя по публикациям в соцсетях, заповедная территория вызывает всё больший интерес. К созданию экотроп привлечено Русское географическое сообщество. В деревне Большое Кузёмкино прошел цикл лекций «для всех желающих». Рассказывали и о внешних островах Финского залива. Тех самых, где гнездятся краснокнижные птицы, за которые особо радеют противники эксплуатации заказника.

Экологические акции проводит кингисеппский «Семейный информационный центр», поддерживает их Nord Stream 2. Создана группа «Хранители Кургальского», которую местные жители также связывают с компанией. Пару дней назад в ней был опубликован пост, рассказывающий о заброшенном маяке на мысе Пихлисаар. Правда, жители этих мест отмечают, что излишнее внимание может навредить заповеднику и его объектам, напоминая о пожаре на том самом маяке, который, как им кажется, устроили именно туристы.

Появились и коммерческие предложения, например предлагается экскурсия с ночевкой в Кургальском заказнике с рассказом о «загадках земли Ингерманландии» за 4 500 рублей в сутки.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру

