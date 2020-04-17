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17.04.2020 17:05
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Шестерых детенышей серого тюленя, которым грозила гибель, нашли в Кургальском заказнике

Шестерых тюленят нашли на территории Кургальского заказника. Об этом 17 апреля сообщили в Северо-Западном управлении Росприроднадзора.

предоставлено Евгением Беликом

Как сообщает пресс-служба ведомства, детенышей нашел инспектор заказника и передал их в Центр спасения тюленей.

Животные будут находиться в центре до тех пор, пока ветеринары не выдадут соответствующих заключений о возможности возращения детенышей в естественную среду.

Росприроднадзор напоминает, что гражданам категорически запрещено трогать обнаруженных животных, нельзя предпринимать самостоятельных попыток оказать помощь белькам без получения указаний и консультаций специалистов.

Напоминаем, что балтийская кольчатая нерпа, ладожская кольчатая нерпа и серый балтийский тюлень занесены в Красную книгу РФ и находятся под охраной государства.

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