Шестерых тюленят нашли на территории Кургальского заказника. Об этом 17 апреля сообщили в Северо-Западном управлении Росприроднадзора.

Как сообщает пресс-служба ведомства, детенышей нашел инспектор заказника и передал их в Центр спасения тюленей.



Животные будут находиться в центре до тех пор, пока ветеринары не выдадут соответствующих заключений о возможности возращения детенышей в естественную среду.



Росприроднадзор напоминает, что гражданам категорически запрещено трогать обнаруженных животных, нельзя предпринимать самостоятельных попыток оказать помощь белькам без получения указаний и консультаций специалистов.

