Шестерых детенышей серого тюленя, которым грозила гибель, нашли в Кургальском заказнике
Шестерых тюленят нашли на территории Кургальского заказника. Об этом 17 апреля сообщили в Северо-Западном управлении Росприроднадзора.
предоставлено Евгением Беликом
Как сообщает пресс-служба ведомства, детенышей нашел инспектор заказника и передал их в Центр спасения тюленей.
Животные будут находиться в центре до тех пор, пока ветеринары не выдадут соответствующих заключений о возможности возращения детенышей в естественную среду.
Росприроднадзор напоминает, что гражданам категорически запрещено трогать обнаруженных животных, нельзя предпринимать самостоятельных попыток оказать помощь белькам без получения указаний и консультаций специалистов.
Напоминаем, что балтийская кольчатая нерпа, ладожская кольчатая нерпа и серый балтийский тюлень занесены в Красную книгу РФ и находятся под охраной государства.