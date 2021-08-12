Мир хижинам — война дворцам. Приговоренный ЛДМ как символ ушедшей эпохи

Сообщение для акционеров «Группы Эталон», извещающее о приобретении здания и 4 га вокруг него на Песочной набережной, ознаменовало конец четырехлетней истории поиска гостинице и всему дворцу молодежи нового хозяина. Владевшие им с начала 1990-х гг предприниматели после многочисленных попыток вдохнуть в ЛДМ новую жизнь, опустили руки.

Все прежние годы построенный в 1975 году гостинично-концертный комплекс, был под присмотром самых влиятельных в городе структур. Сперва, когда в новенькую гостиницу начали съезжаться гости из кап- и соцстран, реалии эпохи застоя диктовали наличие идеологического кураторства соответствующих спецслужб. На закате СССР, когда движение дружбы народов потекло уже совсем другим руслом, владелец ЛДМ, Ленинградский обком ВЛКСМ решил переводить его на хозрасчетные рельсы и учредил АОЗТ. За собой комсомольцы оставили 40%, столько же продали в частные руки, а 20% распределили между членами коллектива.



В 1991 году никакого комсомола не стало, хотя комсомольцы, конечно, никуда не делись. А 40% обкомовских акций перешли под контроль самого АОЗТ, говоря современным языком стали казначейскими, подконтрольными менеджменту фирмы. Однако руководство решило не играть в самодеятельность, а передать контроль своему частному партнеру — шведско-финляндско-советскому СП «Карел — Скан», которое, таким образом, обрело 80% акций. Кому принадлежало то давно почившее деревообрабатывающее предприятие, и как оно причалило в 1990 году к Песочной набережной в Ленинграде, уже не важно.

Зато куда важнее то, что после его довольно скорой кончины правопреемником себя объявило зарегистрированное в 1994 году АОЗТ «СК», гендиректором которого значился Андрей Горбенко. Человек в середине 90-х хорошо известный в городе по своему сотрудничеству с не намного менее влиятельным в те годы, чем когда-то ВЛКСМ, Владимиром Кумариным. Говоря проще, ЛДМ вошел в сферу влияния «тамбовских». Хотя все 90-е и 2000-е годы прошли в тяжбах между двумя группами предпринимателей, считающих комплекс на Песочной набережной своим. Перед продажей «Эталону» непримиримых противников пришлось долго и трудно мирить.



Место концентрации

Вот как описывает внушительное и полностью соответствующее своей эпохе здание и его обитателей большой знаток истории Петербурга Евгений Вышенков.

«ЛДМ должен был стать символом дружбы советской и зарубежной молодежи, но с конца 70-х быстро превратился, как писали в милицейских документах, в место концентрации фарцовщиков и спекулянтов. Ведь в гостиницу вселялись не только студенты из Польши, Венгрии, Румынии, которые, кстати, тоже носили дефицитные для ленинградца вещи, но и ребята из капстран. А тут уже не до вожделенной всеми жвачки. Это джинсы, куртки… К тому же в ЛДМ работал бар, а для того времени, это значит только одно – модная точка.

Как за всеми объектами системы «Интурист», за ЛДМ приглядывала специальная служба МВД. Внутри здания даже была отдельная комната без вывески, где с вечера до утра находился оперативник. Но это влияло лишь на то, что там не грабили и редко воровали. Что касается проституток, валютчиков, то они жили осторожно, но в ладах с сотрудниками.



С конца 80-х все в ЛДМ меняется, как и везде в Ленинграде. Становится можно то, за что раньше грозила тюрьма. Хаос усиливают кооператоры, которые ныряют в ЛДМ со своими проектами, придуманными на коленях – ресторан, бильярд, дискотека.

В 90-е в ЛДМ приходит братва и к бильярду плюсуются игровые автоматы и стриптиз – страшный сон для тех, кто еще 20 лет назад осмысливал коммунистическое, воспитательное значение Дворца. И тут же начинается всё то, чем богаты эти годы. В первую очередь, абсолютное царствование бывших мастеров спорта по боксу и борьбе.

Были, конечно, попытки организовать при входе камеры хранения для стволов, но братва посчитала это унизительной процедурой. «Да все будет нормально», - отмахивались они от полузапуганных охранников и одиноко скучающего милиционера. Выходило, действительно, «нормально». Если раз в неделю кто-нибудь не стрелял хотя бы в потолок, время – на ветер. Про мордобой можно и не вспоминать – постоянная забава. Полилась и кровь. У «Фонтанки» нет статистики, но можно твердо напечатать – человек пять там грохнули точно. А то и десять. Разумеется, это были не случайные прохожие.



Вот, например, только одно из приключений. Году так в 1994-ом человек из бригады Акулы договорился со стриптизершой провести время. Тамбовский бригадир Блин имел свои планы на красавицу. Акуловского догнали в фойе, оскорбили. Один из «тамбовских» получил тут же пулю. Стрелка били сначала при всех, потом вывезли за город, несколько раз воткнули в него нож, бросили в болото. А он выжил, пришел в себя и потом застрелил Блина. Все честно».

Все как у людей

Совершенно параллельно с этим буйством красок в большом театральном зале ЛДМ идут концерты музыкального андеграунда. Это два мира буквально противоположны по мировоззрениям, они не пересекаются. Еще с середины 1980-х, как только появился термин «хозрасчетный концерт», там проходили выступления буквально всех сколько-нибудь значимых групп русского рока классического периода. «Наутилус Помпилиус», «Зоопарк», «Ноль», «Кино», первые концерты «Короля и Шута»… да все.

В комментариях к новости о продаже ЛДМ, читатели «Фонтанки» делятся ностальгическими воспоминаниями: «Ходил туда на «Форум» с Салтыковым. А в фойе на разогреве играл «Пикник»! Золотые времена!», “Я там был в 90-е на Коррозии Металла”, “Помню в ЛДМ на концерте впервые увидел в живую группу Мастер”, «Помню-помню.., там играл в живую Секрет..».



Как вот это все оказывалось в одной точке времени и пространства с Акулой, Блином и их товарищами, просто уму непостижимо.

В 1994 году в ЛДМ прошел программный концерт «Гражданской обороны». Как и вся страна, группа тогда была на перепутье. С одной стороны — пьяные панки все еще прыгают со сцены в толпу под «Все идет по плану», а с другой за спиной Летова на сцене — огромный флаг ныне запрещенной партии. И его посвящение песни «Новый день» «героическим защитникам Дома Советов в октябре 1993-го». Все у Игоря Федоровича и ЛДМ было тогда, как у людей.

Уже позже, в 2000-е, в ЛДМ выступали восходящие звезды уже мирового мэйнстрима: Muse, Nightwish. Однако в последние годы, эту площадку занимали, в основном мюзиклы и исполнители уже, скорее, на закате своей карьеры.

Снесите это немедленно

С точки зрения архитектуры ЛДМ — довольно типичный представитель советского модернизма. «Один параллелепипед стоит торцом вверх, другой — лежит», - незамысловато описывает комплекс петербургский архитектор Евгений Герасимов. Он считает, что в городе есть более важные образцы этого стиля, вспоминая построенный на той же улице Попова и примерно в то же время «новый» корпус ЛЭТИ. Другой более удачный пример — государственная резиденция К-2, расположенная не так далеко от ЛДМ, на Малой Невке.

