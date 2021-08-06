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Археологи выгребли деньги-лопаты на раскопках в древнем китайском городе

В Китае обнаружен древнейший в мире монетный двор и деньги странных форм

Ученые обнаружили старейшую в мире монетную фабрику. Литейный цех и несколько образцов валюты археологи нашли при раскопках древнего города Гуаньчжуан в Центральном Китае.

О результатах экспедиции 6 августа рассказывается в научном журнале Antiquity. В мастерской в центре города, который, судя по всему, существовал с 800 по 450 годы до нашей эры, были обнаружены глиняные формы для отливки денег и две готовые монеты. По форме артефакты длиной около 143 миллиметров и шириной 63,5 миллиметра похожи на лопатки. На них нет ни клейм, ни даты, ни номинала — это характерно для самых ранних изделий подобного типа. Вес одной монетки — порядка 31 грамма.

Как заметил археолог из Университета Чжэнчжоу Хао Чжао, найденный монетный двор можно считать старейшим из известных в мире мест, где чеканились деньги. Говорить об этом позволяют результаты радиоуглеродного датирования форм из глины. До этого было принято считать, что первые монеты в привычном нам понимании появились или в Индии, или в Лидийском царстве, располагавшемся в западной части полуострова Малой Азии, на серединной части современной Турции.

Китайский город Гуаньчжуан был городом-портом и стратегически значимой точкой. Работы на территории ведутся с 2011 года.

Точное время, когда в цехе на этой территории чеканили монеты, ещё предстоит установить. Предположительно, речь идёт о VI веке до нашей эры.

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