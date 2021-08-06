26 августа — круглый стол «Где вырастут заводы. Индустриальные парки как площадка для развития промышленности»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие площадки для размещения промышленных предприятий действуют в Петербурге и Ленинградской области? Какие создаются?
- Есть ли интерес у девелоперов к инвестициям в создание промзон и индустриальных парков?
- Как повлияла пандемия коронавируса на привлечение новых резидентов и деятельность действующих? Сдвинулись ли сроки запуска строящихся предприятий?
- Какие компании ждут в качестве резидентов в индустриальных парках? Для каких отраслей такие площадки наиболее интересны? Есть ли ограничения?
- На каких условиях размещаются предприятия в индустриальных парках? В чем преимущество по сравнению с самостоятельным строительством отдельных предприятий?
- Каковы перспективы развития индустриальных парков в Петербурге?
Развитие промышленности в 2020 году несколько затормозилось из-за коронавируса, однако выбор места для размещения новых промышленных и логистических предприятий остается актуальной темой. В Петербурге и Ленинградской области действует более десяти индустриальных парков, предлагающих предприятиям различные опции по размещению. Кроме того, в Петербурге функционирует Особая экономическая зона. О том, как повлиял коронавирус на развитие промышленных площадок — поговорим на круглом столе.
К участию приглашаются представители профильных комитетов, промышленных предприятий, девелоперских и строительных компаний.
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова,
+7 921–759–38 23, galina@fontanka.ru