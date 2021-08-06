FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +17
73.17р86.65р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
Печать

26 августа — круглый стол «Где вырастут заводы. Индустриальные парки как площадка для развития промышленности»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Где вырастут заводы. Индустриальные парки как площадка для развития промышленности»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Какие площадки для размещения промышленных предприятий действуют в Петербурге и Ленинградской области? Какие создаются?
  • Есть ли интерес у девелоперов к инвестициям в создание промзон и индустриальных парков?
  • Как повлияла пандемия коронавируса на привлечение новых резидентов и деятельность действующих? Сдвинулись ли сроки запуска строящихся предприятий?
  • Какие компании ждут в качестве резидентов в индустриальных парках? Для каких отраслей такие площадки наиболее интересны? Есть ли ограничения?
  • На каких условиях размещаются предприятия в индустриальных парках? В чем преимущество по сравнению с самостоятельным строительством отдельных предприятий?
  • Каковы перспективы развития индустриальных парков в Петербурге?

Развитие промышленности в 2020 году несколько затормозилось из-за коронавируса, однако выбор места для размещения новых промышленных и логистических предприятий остается актуальной темой. В Петербурге и Ленинградской области действует более десяти индустриальных парков, предлагающих предприятиям различные опции по размещению. Кроме того, в Петербурге функционирует Особая экономическая зона. О том, как повлиял коронавирус на развитие промышленных площадок — поговорим на круглом столе.

К участию приглашаются представители профильных комитетов, промышленных предприятий, девелоперских и строительных компаний.

По вопросам участия обращаться:

Галина Демидова,

+7 921–759–38 23, galina@fontanka.ru

План мероприятий

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний