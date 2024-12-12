28 января - Клуб «Ресторатор». Тематическое заседание «Ресторанный рынок: итоги и будущее»

По итогам 2024 г. российский ресторанный рынок, как минимум, сохранил темпы роста. По данным исследования компании «Инфолайн» оборот рынка общепита, как и годом ранее увеличится на 13-14% (в сопоставимых ценах) и достигнет знаковой отметки в 5 трлн. рублей. Количество заведений в стране уже превысило 200 тыс., из них примерно 11 тыс. работает в Петербурге.

По данным холдинга «Ромир» среднемесячные траты на HoReCa в 2023 году составляли 2954 руб., а в этом году уже 3663 руб. При этом на 7,8% выросло и количество транзакций. Однако реальная картина далеко не столь благостна: увеличение выручки по большей части связано с тем, что заведения вынуждены увеличивать цены из-за всплеска инфляции. Как признают рестораторы, они «не успевают переписывать цены на продукты», а многие из игроков рынка за последний год вынуждены были 4 раза поднимать зарплату персонала. Но это не уменьшило кадровый голод: ситуация на рынке труда лишь дополнительно обострилась. В итоге заведения вынуждены нанимать сотрудников не только из ближнего зарубежья, но даже из Индии.