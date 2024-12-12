В ведущие музеи мира отправят 1000 открыток

Одну тысячу авторских открыток получат 500 художественных галерей и крупных музеев из 52 стран мира, а также 500 СМИ из 107 стран. Их отправят ВТБ и Третьяковская галерея.
Как уточнили в ВТБ, акцию приурочили к открытию нового корпуса музея на Кадашевской набережной в Москве после почти 20 лет строительства и к началу выставки «Передвижники».
На открытке изображено новое здание Третьяковской галереи и его окружение в московском районе Якиманка. Автор открытки — иллюстратор Анна Васильева, известная работами для детских книг и афиш театра. В 2021 году она вошла в шорт-лист международной премии World Illustration Awards.
Как пояснила старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева, идея проекта — в продолжении традиции передвижников XIX века, которые стремились сделать искусство доступным каждому, для чего устраивали выставки по всей России. В этот раз миссия будет международной — символическим жестом через открытки мир искусства пригласят к культурному диалогу.