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Общество В ведущие музеи мира отправят 1000 открыток

В ведущие музеи мира отправят 1000 открыток

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1 комментарий

Одну тысячу авторских открыток получат 500 художественных галерей и крупных музеев из 52 стран мира, а также 500 СМИ из 107 стран. Их отправят ВТБ и Третьяковская галерея.

Предоставлено пресс-службой ВТБ

Как уточнили в ВТБ, акцию приурочили к открытию нового корпуса музея на Кадашевской набережной в Москве после почти 20 лет строительства и к началу выставки «Передвижники».

На открытке изображено новое здание Третьяковской галереи и его окружение в московском районе Якиманка. Автор открытки — иллюстратор Анна Васильева, известная работами для детских книг и афиш театра. В 2021 году она вошла в шорт-лист международной премии World Illustration Awards.

Как пояснила старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева, идея проекта — в продолжении традиции передвижников XIX века, которые стремились сделать искусство доступным каждому, для чего устраивали выставки по всей России. В этот раз миссия будет международной — символическим жестом через открытки мир искусства пригласят к культурному диалогу.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Дама филолог по образованию, прошла обучение "сбербанк для менеджеров", хобби : путешествия, спорт, искусство. Когда скукотно при жизни, то открыточки и письма спасают от всякого настроения, а в Музей не пойдет, там же мало платят, а в ВТб - само то.
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