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27 августа — круглый стол «Доверяй, но проверяй. Почему доказательная медицина набирает обороты»

Интернет-порталы «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» проводят онлайн-заочный круглый стол на тему: «Доверяй, но проверяй. Почему доказательная медицина набирает обороты».

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Что такое «доказательная медицина», когда она появилась и почему?
  • Какие основные принципы лечения и назначения лекарств есть в доказательной медицине? Кто все это доказал?
  • Почему привычные методы лечения и лекарства не работают в доказательной медицине?
  • Мешают ли российские стандарты и протоколы лечению по принципам доказательной медицины?
  • Обучают ли доказательной медицине в вузах? Можно ли этому научиться?
  • Как пациенту найти своего врача? Почему доказательная медицина пользуется популярностью у людей?

Словосочетание «доказательная медицина» для одних стало гарантией качества лечения, для других — чем-то, что нарушает привычные методы лечения и ставит под сомнение компетентность серьезных специалистов. Почему вдруг привычные лекарства, которые все привыкли пить с детства, оказываются ненужными? Кто доказал то, что предлагает доказательная медицина? У многих пациентов и врачей возникает много вопросов, а тем временем доказательная медицина все плотнее входит в нашу жизнь. Что же это — модное веяние, пришедшее с Запада, или современный стандарт медицины — обсудим на круглом столе.

К участию приглашаются специалисты, работающие по принципам доказательной медицины, представители лабораторий.

По вопросам участия обращаться:

Егорова Ирина,
8–951–640–88–72
egorova@fontanka.ru

План мероприятий

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Комментарии (1)

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"доктор питер" - это один человек на полставки из редакции фонтантки же! нас не Обманешь громким названием! лучше сделайте Ребрендинг, соответствующий Уровню - "медсестра фонтантка", ну или "нянечка мойка"!
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