27 августа — круглый стол «Доверяй, но проверяй. Почему доказательная медицина набирает обороты»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Что такое «доказательная медицина», когда она появилась и почему?
- Какие основные принципы лечения и назначения лекарств есть в доказательной медицине? Кто все это доказал?
- Почему привычные методы лечения и лекарства не работают в доказательной медицине?
- Мешают ли российские стандарты и протоколы лечению по принципам доказательной медицины?
- Обучают ли доказательной медицине в вузах? Можно ли этому научиться?
- Как пациенту найти своего врача? Почему доказательная медицина пользуется популярностью у людей?
Словосочетание «доказательная медицина» для одних стало гарантией качества лечения, для других — чем-то, что нарушает привычные методы лечения и ставит под сомнение компетентность серьезных специалистов. Почему вдруг привычные лекарства, которые все привыкли пить с детства, оказываются ненужными? Кто доказал то, что предлагает доказательная медицина? У многих пациентов и врачей возникает много вопросов, а тем временем доказательная медицина все плотнее входит в нашу жизнь. Что же это — модное веяние, пришедшее с Запада, или современный стандарт медицины — обсудим на круглом столе.
К участию приглашаются специалисты, работающие по принципам доказательной медицины, представители лабораторий.
По вопросам участия обращаться:
Егорова Ирина,
8–951–640–88–72
egorova@fontanka.ru