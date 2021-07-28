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Космическая смерть. Чёрная дыра убивает звезду в центре галактики

Убийство происходит в одной далёкой-далёкой галактике: сверхмассивная чёрная дыра рызрывает звезду в двух с половиной миллиардах световых лет от Солнца.

Об этом 27 июля сообщает Институт космических исследований РАН. Выйти на след удалось с помощью телескопа eROSITA орбитальной рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ». Ещё в начале июня он открыл новый рентгеновский источник с очень мягким спектром, которого не фиксировали во время предыдущих сканов неба.

«Мягкость рентгеновского спектра, который следовал закону излучения абсолютно черного тела с температурой чуть больше полумиллиона градусов Кельвина, и расположение объекта на «внегалактическом» небе сразу же навели нас на мысль, что он может быть связан с приливным разрушением звезды в далекой галактике», — рассказал профессор РАН, руководитель лаборатории экспериментальной астрофизики ИКИ РАН Сергей Сазонов.

Как установили астрономы, телескоп зарегистрировал раннюю стадию разрыва звезды в центре галактики, которая находится на расстоянии в 2,5 миллиарда световых лет от Солнца. Она подошла слишком близко к чёрной дыре и не избежала экстремального гравитационного притяжения. Вещество разрушенной звезды образовало аккреционный диск и медленно поглощается чёрной дырой. Это излучение и обнаружил телескоп.

"Спектр-РГ" запустили в космос в июле 2019 года. В октябре того же года аппарат достиг рабочей точки на расстоянии в полтора миллиона километров от Земли. Обсерватория уже трижды просканировала все небо.

Обсерватория, построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).

Цель "Спектра-РГ" — в течение четырех лет составить карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, будет завершена и обнародована в районе 2025 года.

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Комментарии (6)

Piter Russo
Русские хакеры и военные не виновны надеюсь) а то ж могут и в этом обвинить))
ivan5_5e4d10fe646f6
Те без немцев никак.
Mazzzz
В далекой галактике Тау Кита …
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