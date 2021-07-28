Космическая смерть. Чёрная дыра убивает звезду в центре галактики

Убийство происходит в одной далёкой-далёкой галактике: сверхмассивная чёрная дыра рызрывает звезду в двух с половиной миллиардах световых лет от Солнца.



Об этом 27 июля сообщает Институт космических исследований РАН. Выйти на след удалось с помощью телескопа eROSITA орбитальной рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ». Ещё в начале июня он открыл новый рентгеновский источник с очень мягким спектром, которого не фиксировали во время предыдущих сканов неба.