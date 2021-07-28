Космическая смерть. Чёрная дыра убивает звезду в центре галактики

Убийство происходит в одной далёкой-далёкой галактике: сверхмассивная чёрная дыра рызрывает звезду в двух с половиной миллиардах световых лет от Солнца.
Об этом 27 июля сообщает Институт космических исследований РАН. Выйти на след удалось с помощью телескопа eROSITA орбитальной рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ». Ещё в начале июня он открыл новый рентгеновский источник с очень мягким спектром, которого не фиксировали во время предыдущих сканов неба.
«Мягкость рентгеновского спектра, который следовал закону излучения абсолютно черного тела с температурой чуть больше полумиллиона градусов Кельвина, и расположение объекта на «внегалактическом» небе сразу же навели нас на мысль, что он может быть связан с приливным разрушением звезды в далекой галактике», — рассказал профессор РАН, руководитель лаборатории экспериментальной астрофизики ИКИ РАН Сергей Сазонов.
Как установили астрономы, телескоп зарегистрировал раннюю стадию разрыва звезды в центре галактики, которая находится на расстоянии в 2,5 миллиарда световых лет от Солнца. Она подошла слишком близко к чёрной дыре и не избежала экстремального гравитационного притяжения. Вещество разрушенной звезды образовало аккреционный диск и медленно поглощается чёрной дырой. Это излучение и обнаружил телескоп.