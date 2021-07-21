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В Музей железных дорог России явился грязный итальянец из Магнитогорска

В Музее железных дорог России начинают восстановление промышленного электровоза, построенного на итальянском заводе «Савильяно» в XX веке. Машину, которую музею подарил Магнитогорский металлургический комбинат, планируют выставить в залах рядом с другими экспонатами.

Для начала планируется очистить электровоз от загрязнений и современной краски на корпусе, а затем нанести новый слой, чтобы восстановить внешний вид.

Фото: предоставлено Музеем железных дорог России
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26 таких машин, нужных для обслуживания Магнитогорского комбината, в 1932 году СССР заказал в Италии, на заводе в Турине. Некоторые электровозы из партии до сих пор работают на предприятии и считаются старейшими функционирующими локомотивами на территории бывшего Союза.

«Новый экспонат, электровоз завода «Савильяно», дополнит комплекс, рассказывающий о начале электрификации железных дорог СССР», — поделился планами директор Музея железных дорог России Владимир Одинцов. Он отметил, что сейчас в экспозиции уже выставлены промышленный электровоз ГЭТ № 4 1930-х годов и вагон электросекции СВ 1024, построенный в 1932 году. Оба были созданы в России. Также в коллекции — грузовой электровоз ССМ 14, построенный в 1933 году.

Фото: предоставлено Музеем железных дорог России

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Комментарии (4)

SU LUX INN
теперь Заживем! лучше бы Трамвай на Невский проспект пустили до Девяткино! позор, Тьфу!
260650801
надо же, у меня был точь-в-точь такой же в детстве в гдрэвском наборе фирмы pico....
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