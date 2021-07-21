В Музее железных дорог России начинают восстановление промышленного электровоза, построенного на итальянском заводе «Савильяно» в XX веке. Машину, которую музею подарил Магнитогорский металлургический комбинат, планируют выставить в залах рядом с другими экспонатами.
Для начала планируется очистить электровоз от загрязнений и современной краски на корпусе, а затем нанести новый слой, чтобы восстановить внешний вид.
26 таких машин, нужных для обслуживания Магнитогорского комбината, в 1932 году СССР заказал в Италии, на заводе в Турине. Некоторые электровозы из партии до сих пор работают на предприятии и считаются старейшими функционирующими локомотивами на территории бывшего Союза.
«Новый экспонат, электровоз завода «Савильяно», дополнит комплекс, рассказывающий о начале электрификации железных дорог СССР», — поделился планами директор Музея железных дорог России Владимир Одинцов. Он отметил, что сейчас в экспозиции уже выставлены промышленный электровоз ГЭТ