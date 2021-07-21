В Музее железных дорог России начинают восстановление промышленного электровоза, построенного на итальянском заводе «Савильяно» в XX веке. Машину, которую музею подарил Магнитогорский металлургический комбинат, планируют выставить в залах рядом с другими экспонатами.



Для начала планируется очистить электровоз от загрязнений и современной краски на корпусе, а затем нанести новый слой, чтобы восстановить внешний вид.