Музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты» в доме Мурузи откроет собственный книжный и бар и построит отдельный вход. Как 20 июля рассказала «Фонтанке» научный сотрудник музея Юлия Сенина, лестницу из помещения бывшей кальянной наверх планируют выстроить уже к концу 2021 года. Для этого в одном из помещений музея прорубят отдельный вход, возможно, даже установят лифт. Представить, как будет выглядеть первый этаж, уже сейчас возможно по эскизу в Сети.

«С соседями мы всё обсуждали и, более того, появление отдельного входа, чтобы наши посетители перестали пользоваться общей лестницей, было одним из условий нашего существования, — сообщила корреспонденту «Фонтанки» Сенина. — Теперь, соблюдая договоренности, мы демонтируем кальянную в очень ускоренном режиме, чтобы наконец открыть вход, потому что соседи действительно рады такому решению. До этого были вариант, что город передаст нам помещение старой каретной или что у нас будет вход со двора. Но это бы нарушило архитектуру, потому что там выход был бы через мемориальную зону», — объяснила она.



На месте кальянной музей Бродского планирует открыть книжный и бар. Пространство продумает архитектор Александр Бродский. Именно он проектировал новые помещения, примыкающие к историческим «Полутора комнатам».

«Что важно, в книжном будут тщательно отобранные работы по культуре и литературе, и половина из них — издания букинистические, — делятся дальнейшими планами сотрудники. — Мы сами, создавая свою библиотеку «наверху», столкнулись с тем, что некоторых авторов, даже нужных и важных, больше не издают. Поэтому свою библиотеку в гостиной тоже собираем во многом из букинистики», — подчёркивают в «Полутора комнатах».

В ближайшем будущем музею предстоит получить разрешение на работы от властей города и начать следующие этапы строительства и ремонта. Точные сроки пока что не называются. Сейчас в кальянной практически закончили демонтаж отделки и оголили старинные кирпичи.

Оценивая шанс, что проект будет реализован, «Фонтанка» обратилась с вопросом к главе «Студии 44» Никите Явейну. Тот отметил, что работа потребует большого количества согласований, хотя «это всё-таки возможно».



«Если с фасадом ничего не происходит, то, думаю, это всё допустимо, поскольку внутренние конструкции всё равно все перерублены и перебиты, а пространство второго этажа уже полностью изменено», — предположил Явейн.

По его словам, согласования могут занять порядка трёх-четырёх месяцев. В основном авторам проекта придётся общаться с представителями КГИОП. Учитывая, что собственники нынешней музейной части и бывшей кальянной различны, им придётся договариваться между собой.

Современную часть пространства «Полутора комнат», которую в музей из обычной четырёхкомнатной квартиры превратили по инициативе инвестора, бизнесмена Максима Левченко, горожане могли посмотреть ещё с 2020 года. Тогда среди прочего в доме Мурузи появился лекторий.

Окончательное открытие с полностью восстановленным помещениями, где жила семья Бродских, произошло в минувшем декабре. Там провели научную реставрацию, «раскрыли стены», создали видеопроекцию.

При этом не обошлось без скандала: жители дома Мурузи выступили резко против того, чтобы по жилой лестнице ходили все желающие, и весь вечер в день праздника по случаю начала работы стояли с протестными плакатами.

