Не замирать в ожидании. Чем встретит туристов Петербург после пандемии

Главный вопрос, который задает себе турбизнес во всех странах мира: когда мир вернется к нормальному международному туризму с обычным порядком пересечения границ. Но сейчас ответить на него затрудняются даже эпидемиологи. По данным Всемирной туристской организации ООН, в 2019 году около 1,5 млрд людей путешествовали в другие страны, а в 2020 году никуда не поехало более 1 млрд.

Как привлечь иностранцев в Петербург, чтобы они приехали не один раз и задержались подольше, чем могут заинтересовать периферийные районы и какие гостиницы нужны для разных категорий туристов, обсудили участники круглого стола «Фонтанки».

Внутренний туризм в России тоже еще не окончательно восстановился, хотя южные курорты и производят впечатление заполненных под завязку. Например, по словам Сергея Корнеева , на майских праздниках Петербург посетили почти 300 тыс. гостей. Для сравнения: в 2019 году (с учетом иностранцев) их было 500 тыс.

В 2019 году Петербург посетили 10,5 млн туристов, из них половина — иностранные (с учетом их более высокой платежеспособности на последних приходилось до 60% доходов туриндустрии). По статистике, средний чек трат составил 36 тыс. рублей, т.е. гости города принесли два года назад в экономику Санкт-Петербурга 378 млрд рублей.

— Петербург, конечно, тоже среди тех городов, куда не приехали иностранные гости, — прокомментировал председатель Комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергей Корнеев . — Международный туризм пока не восстанавливается, и это самый большой вызов для Петербурга: тот, кто выше поднялся, — тому больнее и падать. Больше всего пострадали самые популярные страны и направления, а Петербург, особенно после введения электронных виз, был в предложениях всех крупнейших мировых туроператоров.

— Мы понимаем, что сегодня стоит плотина в мире, за которой накопился определенный отложенный спрос. И как только она начнет трескаться, надо его повернуть в сторону России — в частности, Петербурга, — сообщил Сергей Корнеев . — Все туристские центры поняли значение этой отрасли в жизни стран и городов во время пандемии. Сейчас проведение экономического форума и Чемпионата Европы по футболу — это, в первую очередь, информация миру о том, что в Петербурге все работает; инфраструктура, уровень гостеприимства и комфорта сохранены; принимаются все необходимые противоковидные меры безопасности.

Так что российским туристам, можно сказать, повезло — вся инфраструктура Северной столицы сейчас в их распоряжении, да еще и со скидкой.

В прошлом году Ростуризм поддержал петербургское направление, включив город в стартовавшую в августе программу стимулирования путешествий в низкий сезон — туристический кэшбек. Хотя для Петербурга ранее это всегда был высокий сезон.

В этот же праздничный период Сочи посетило 232 тысячи гостей, и загрузка инфраструктуры города составила 100%. Что для Сочи — много, для Санкт Петербурга — мало.

При этом Петербург в этом году единственный регион, где цены снизились по сравнению с 2019 годом. Сейчас приехать к нам на 10–15% дешевле, чем два года назад. В других регионах цены растут, а у нас в целом опустились — даже несмотря на период белых ночей и форум.

— Оценивать предварительно 2021 год сложно, т.к. нельзя ничего прогнозировать даже на неделю вперед. Но есть робкие надежды, что по сегменту индивидуального туризма мы выйдем на уровень 2019 года, — заявил Кирилл Соколов . — При этом есть доли рынка, которые до сих пор идут с огромным минусом — это детский туризм, там падение составляет около 70%; это деловой событийный туризм — тут падение около 80–85% к 2019 году. Когда спрашивают, как дела, мы, конечно, шутим: мол, лучше, чем в прошлом году, — но пока говорить о восстановлении рано.

Кирилл Соколов, директор Ассоциации «Лига туроператоров Санкт-Петербурга» , отметил, что операторы, которые занимались въездным иностранным туризмом, на полном стопе уже полтора года, при этом переориентироваться на прием внутренних гостей они не могут — это совсем другой рынок.

По ее словам, весь отложенный с 2020 года спрос перенесся на начало 2021 года — в результате удалось восстановить загрузку. Что касается Чемпионата Европы, то бронирования также были перенесены с прошлого года.

— Нам повезло, что отель «Санкт-Петербург» имеет уникальную локацию, и в прошлом году нашими постояльцами были, в основном, жители нашего же города, которые хотели сменить обстановку во время ограничений, — рассказала Елена Ульянова, коммерческий директор УК «Сититель» . — Мы организовывали питание в номерах, камерные мероприятия, получили QR-код на проведение небольших мероприятий в конференц-залах и отдельно — концертов в концертном зале.

Он отметил, что в мае-июня 90% туров в Петербург было продано с учетом кэшбека.

— Это прекрасная возможность для россиян, особенно с учетом программы кэшбека, которую вновь запустят в октябре, — пояснил Кирилл Соколов . — И это очень поможет Петербургу в октябре-декабре подтянуть туристов.

Plaza Lotus Group в сентябре планирует открыть первый объект — апарт-отель IN2IT в Московском районе. «Мы рассчитываем, что он будет пользоваться популярностью у гостей города, и по возможности намерены присоединиться ко всем акциям по привлечению туристов», — сказала Ольга Смирнова .

— Отелям пришлось проявить некую мудрую бизнес-приспособляемость, чтобы не потерять спрос, переформатировав его под ситуацию и возможности, которые были, — отметила операционный директор PLG Ольга Смирнова . — Но мы отчетливо видим, что сегменту апартаментов, который только заявляет себя в отрасли туризма, не помешала бы поддержка от города и государства.

— Сейчас, если постоянные гости выезжают, номерной фонд постепенно переводится на краткосрочные бронирования, чтобы летом показать более высокую доходность собственникам апартаментов, — заявила она. — Загрузка высокая: до 75% благодаря внутреннему туризму.

Директор Управляющей компании PSK INVEST Анна Панова сообщила, что на данный момент у компании запущен один объект — апарт-отель LIKE, который сейчас работает с полной загрузкой благодаря тому, что в кризисное время был полностью переориентирован на долгосрочную аренду.

Между тем, перерыв в потоке иностранных туристов вовсе не означает, что турбизнесу можно спокойно ждать. Скорее, стоит использовать это время, чтобы развивать и расширять качественное предложение для гостей Северной столицы.

— Петербург получал «туристический Оскар», обгонял Париж, Лондон и Рио-де-Жанейро по привлекательности, но при этом доходы нашего города от туризма ниже, чем у этих городов, — посетовала Ольга Смирнова. — Чаще всего мы говорим о количественных показателях: количестве гостиниц, номеров, о количестве мест туристической привлекательности. Но нужно помнить и о качестве, а чтобы его развивать, необходима поддержка со стороны органов исполнительной власти. Зачастую концепции, если они отклоняются от стандартных предложений, тормозятся в силу разных бюрократических препон.

В частности, с трудностями сталкиваются проекты апарт-отелей: их пытаются нагрузить социальной инфраструктурой, подозревая в том, что за фасадом отеля скрывается жилой дом.

— С учетом той финансовой модели, в которой существует этот сегмент бизнеса, социальная инфраструктура дает чрезмерную нагрузку, а ее востребованность постояльцами — под большим вопросом, — сказала Ольга Смирнова. — Мы не отказываемся от «социалки», но в разумной мере, и хотели бы, чтобы Комитет по туризму обратил внимание на эту ситуацию.

Сергей Корнеев отметил, что по вопросу категорирования отелей идет активная работа с Ростуризмом:

— Очень сложно найти правовую грань между гостиницей и не гостиницей, — полагает он. — Не секрет, что некоторые «апарт-отели» просто продавали недвижимость, при этом там нет ни необходимой социальной инфраструктуры, ни возможности прописаться. Это сложный юридический вопрос, так как мы хотим поддержать создание туристской инфраструктуры, но не хотим, чтобы она превращалась в жилье.

У Петербурга по-прежнему существует ярко выраженная сезонность туризма, отметила Анна Панова: летом потенциально есть дефицит номерного фонда, а зимой загрузка падает. В такое положение дел органично вписывается предложение сервисных апартаментов:

— В период низкого спроса мы селим гостей на долгосрочный период, в высокий сезон — по краткосрочной модели, — объяснила Анна Панова. — Кроме того, большое значение имеет локация и размер самого отеля. Наш самый большой комплекс START — на 3200 номеров — находится на Парнасе, и мы не видим смысла ориентировать его в основном на краткосрочную аренду. А вот отели сети AVENIR, на 300–400 номеров, находятся в более привлекательных местах для туристов, и они спроектированы и построены изначально как гостиницы.

При этом и в объектах, ориентированных на длительную аренду, и в работающих по классической гостиничной модели апартаменты продаются частным инвесторам.

— Факт продажи отдельной комнаты, юнита не означает, что это жилье, — пояснила Ольга Смирнова. — Классический номерной фонд собственник передаст в управление специализированной компании, а не использует для жизни.

Анна Панова подтвердила: даже в объектах, ориентированных на долгосрочную аренду, 70% покупателей готовы передать объекты в управление, так как собственники привыкли инвестировать в недвижимость.

— Брендовые отели, в основном, выводились на рынок около 10 лет назад. Они, конечно, реновируются, но новый качественный номерной фонд будет сейчас формироваться, в основном, за счет апарт-отелей, — объяснила Анна Панова. — И мы должны плотно работать с гостиничным рынком, чтобы вывести объекты, которые нужны городу, в тех концепциях, которые будут востребованы туристами.

Поэтому, например, исходя из запроса на молодежный туризм, в апарт-отеле у Кировского завода будет айти-концепция, а на Киевской объект будет позиционироваться как бизнес-отель категории 4 звезды.

Анна Панова затронула также и вопрос классификации: сейчас, по ее словам, получение звезд зависит от инфраструктуры, которая для апарт-отелей может быть избыточна и повышать цену для потенциальных инвесторов.

О вариантах позиционирования сказала и Ольга Смирнова:

— Наш объект на улице Александра Невского — классическая гостиница, она расположена в центре, туда люди приезжают, чтобы побыть несколько дней-неделю. На Приморском — апарт-отель категории 4 звезды, где добавлена спа-функция, чтобы приезжающие продлили проживание. На Витебском мы ждем гостей с деловыми целями, так как рядом аэропорт, а на проспекте Большевиков предполагается использовать отель как кампус — это уже более долгосрочная история.

При этом она отметила, что пока не очень понятно, как будет выстраиваться взаимодействие апарт-отелей с туроператорами. Но очень хотелось бы, чтобы сервисное предложение воспринимали как часть туристического рынка, а не зажмуривали глаза, как будто его не существует.

Действующим отелям, даже имеющим хорошую загрузку и расположенным в центре, тоже не приходится почивать на лаврах.

— Гость выбирает локацию, а дальше уже играет роль соотношение цена-качество. Если качество падает, цену не поднимешь никаким образом, — заявила Елена Ульянова. — Еще очень важна внутренняя атмосфера, ведь отель — это не номер, а комплекс услуг: тут и спа, и конгрессы, и обслуживание.

Всего, по словам Сергея Корнеева, сейчас в официальном реестре классифицированных средств размещения зарегистрированы 1132 петербургские гостиницы с общим номерным фондом 45200 номеров. «При растущем спросе есть потенциал для развития разных сегментов в этой сфере, — отметил он. — Петербург остается в мейнстриме мировых тенденций — в том числе, в сфере гостеприимства. Меняются форматы путешествий, и наш город способен предложить все варианты позитивных впечатлений, помимо интереса к популярным объектам культурного наследия, — нашу обширную классическую и новую туристскую географию».

Не сезон

Кирилл Соколов отмечает, что в 2019 году при 10,5 млн туристов топ-5 музеев в летний сезон работали на пределе. Поэтому встает вопрос, до какого уровня оптимально увеличивать турпоток летом.

— С учетом развития новой туристской географии, часть мы можем оттянуть на другие объекты — такие, как «Остров Фортов» в Кронштадте, — спрогнозировал он. — Но все равно получается что 12,5–13 млн человек — это некий потолок для нашего города, если не развивать несезонный туризм с середины октября и до начала апреля. Конечно, зимой и музеи пусты, и театральный сезон в разгаре — но гулять, безусловно, лучше летом. Главный резерв несезонного туризма — деловые события, которые мы пока не можем планировать из-за пандемии.

Ольга Смирнова, в свою очередь, заметила, что классический туризм имеет предельное числовое значение, но сервисные апартаменты, рассчитанные не только на краткосрочное, но и на средне- и долгосрочное проживание, расширяют его границы. Например, за счет студентов и абитуриентов, их семей и т.п., которые сейчас испытывают недостаток в средствах размещения и профессиональном управлении недвижимостью.

— Конечно, управляющая компания вряд ли попросит вас выйти на лето, чтобы занять место туристами, — прокомментировала она, — но определенный резерв свободных мест так или иначе будет, и мы хотели бы встроиться в жизнь города.

При этом Кирилл Соколов отмечает, что определенная проблема апарт-отелей — это расположение:

— У отеля две характеристики: локация и цена. Мы видим по спросу, что так называемый центр города сужается. Но если в экономику апарт-отелей укладывается, что есть свободные места с мая по август, это дает возможность для краткосрочного бронирования.

Елена Ульянова отметила, что туристы, которые приезжают на 2–3 дня, готовы переплатить за проживание в центре, а вот если они прибыли на более длительный срок, то могут выбрать и локацию подальше

Ольга Смирнова также заметила, что потенциал периферийных районов недостаточно изучен. Если турист устал от дворцов и музеев, то и в Московском, и в Невском, и в Приморском районах можно найти множество интересных объектов для посещения и изучения.

— В этом сложная идея паззла новой туристской географии — предложить продукты для всех гостей на все четыре сезона, — заявил Сергей Корнеев. — Надо, чтобы у туристов был стимул приезжать на более длительный срок, а главное — возвращаться снова и снова. Надо, чтобы всегда оставалось что-то, что гости еще не посмотрели.

Этим процессом нужно, конечно, управлять. Например, у Министерства культуры была правильная принципиальная позиция проводить Международный культурный форум не в период белых ночей, а в ноябре. Ведь у его участников всегда есть шанс снова вернуться уже летом.

Также способствует возвращению туристов и коллаборация с другими регионами. Например, сейчас Петербург объединился с Москвой в рамках программы «Два города — миллион впечатлений», а в проекте «Серебряное ожерелье» — с городами Ленобласти, Псковом, Новгородом и другими регионами СЗФО.

Сергей Корнеев отметил активный рост интереса инвесторов к индустрии гостеприимства сейчас, несмотря на пандемию: несмотря на все сложности, есть уверенность, что привлекательность Петербурга не только восстановится, но и двинется вперед, на новый уровень.

В частности, это связано с тем, что город отменил все региональные налоги для сферы гостеприимства не только на прошлый год, но и на этот. «Когда мы это сделали, то к нам сразу стали обращаться инвесторы из Москвы и других регионов с вопросом, могут ли они инвестировать в проекты этой индустрии в городе — с учётом комплексности принятых городских решений по поддержке туризма», — отметил он.

Не ждать, а действовать



Петербург за последние годы стал действительно привлекательным направлением на мировом туристическом рынке. И вынужденный перерыв не должен помешать этому тренду.

— Когда перед отложенным спросом откроют ворота, чтобы он смог хлынуть в Петербург, именно дробь представленного на рынке предложения от центрального до периферийного, от большого до маленького, будет служить основанием для того, чтобы принимать гостей, — сообщила Ольга Смирнова. — Надо быть гостеприимными и гибкими. Вообще, мой личный опыт говорит о том, что в Петербурге лучшие рестораны и гостиницы.

Кирилл Соколов подтвердил, что туристический бизнес и индустрия в целом развивается с середины 90-х годов. За это время накоплен огромный опыт как в приеме обычных туристов, так и в проведении мероприятий международного масштаба.

— Нельзя расслабляться. Если мы возьмем ситуацию 10 лет назад, в России было 5 регионов для туристов: Петербург, Москва, Казань, Сочи, Байкал, — вспомнил он. — За последние годы подтянулись практически все регионы России, появились новые лидеры — Калининград, Алтай, Тюменская область. Они тоже конкуренты нашего города, поэтому надо быть в тонусе и двигаться вперед, искать новые программы и продукты.

Елена Ульянова обратила внимание также на необходимость повышать уровень образования в туристической отрасли, особенно по части владения иностранными языками.

— Россия пока отстает в общении с иностранными туристами, — отметила она. — Если мы поедем куда-нибудь в Таллин, Ригу, там любой официант в ресторане быстрого питания будет разговаривать на иностранном языке — это надо развивать и у нас.

Анна Панова напомнила, что конкуренция идет на международном уровне, а значит, очень важно следовать мировым тенденциям — в том числе в сфере подготовки персонала: его в апарт-отели планируется привлекать из международных гостиничных сетей.

— Сейчас путешествует новая категория людей, спрос становится другим, и город должен быть не только историческим, но и трендовым, чтобы привлекать дополнительные потоки, — резюмировала она.

Сергей Корнеев рассказал, что вместе с Ростуризмом готовится открытие в Петербурге Международного центра компетенций под эгидой Всемирной туристской организации ООН, а также заключено соглашение о приходе сюда ведущего мирового гостиничного колледжа, потому что российские стандарты необходимо дополнять лучшими международными практиками.

Пандемия показала роль туризма в жизни Петербурга: в индустрии сегодня занято около 100 тыс. жителей, а в высокий сезон — 300 тыс. С учётом смежных отраслей своими доходами в той или иной степени связаны до 500 тыс. людей. «Это мультипликативный эффект, ведь когда строительная компания строит гостиницу, это тоже занятость в обороте туризма, — пояснил Сергей Корнеев. — Туризм — самый «чистый» экспорт: люди приезжают, оставляют деньги, уезжают с приятными впечатлениями и воспоминаниями». То, насколько важен туризм, поняли все страны, поэтому конкуренция за гостей возрастет многократно.

Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»