Драма длиною в жизнь. Как петербургская школа 50 лет расплачивается за самодельный дротик, угодивший в глаз ученику

Пятьдесят лет назад суд в Ленинграде вынес редкое решение. Школу признали виновной в несчастном случае с учеником. Пострадавшего наделили правом возмещать ущерб бессрочно.

В конце января 1971 года пятиклассники соревновались в меткости. Во время перемены кидали в доску самодельный дротик — иглу, привязанную к карандашу. Классная руководительница пыталась сделать замечание, но слова не остановили сорванцов. Дротик попал в живую мишень. Пострадал не причастный к игре Коля.

Ребёнка с проникающим ранением глаза увезли в больницу. Лечение заняло почти два месяца. Глаз врачи не спасли.



Отец Коли подал иск к родителям юного метателя и к школе, просил возместить ущерб в размере 368 рублей. В эту сумму на то время входило лечение, протезирование, дополнительный уход и реабилитация в снятом «дачном помещении».

На заседании Ленинградского городского суда мать и отец мальчика, метнувшего дротик, иска не признали, так как трагедия случилась в присутствии учительницы. Также на процессе представили справку с места проживания семьи, где было указано, что жалоб на мальчика не поступало. «Дисциплинирован, послушан, всегда находится под надзором родителей и из-под их влияния не выходит», — говорилось в документе. До несчастного случая школьник имел положительные оценки за поведение.

«Никаких доказательств в суде, что родители не осуществляли надзор за своим сыном представлено не было», — говорится в решении. По итогам разбирательства классной руководительнице объявили строгий выговор «за безответственность, проявленную на работе с детьми».

Суд возложил вину за несчастный случай на школу, материальные требования удовлетворил частично, обязав учреждение выплатить 204 рубля 90 копеек.



«По достижению 15 лет предоставить ему [пострадавшему школьнику — прим. «Фонтанки»] право на возмещение вреда, связанного с утратой или уменьшением трудоспособности», — говорится в судебном решении.

Николай вырос, закончил университет и получил специальность инженера-электрика. Судебно-медицинская экспертиза признала, что потеря глаза соответсвует утрате работоспособности на 45%. Суд, исходя из оклада инженера в 150 рублей, назначил ежемесячные выплаты в размере 67 рублей 50 копеек.

Николай обращался в суд каждый раз по истечению срока экспертизы. В 1989 году ему удалось добиться признания утраты работоспособности на бессрочной основе.

Выплаты прервались с развалом Советского Союза. Пробел восполняли в суде в 2005 году. К процессу привлекли сразу три комитета Смольного. Чиновники приводили разные аргументы, но особого рвения в финансовом вопросе не проявляли.

В итоге выяснили, что исполнительные листы затерялись в середине 90-х, когда школа выходила из районного управления образования и становилась самостоятельной организацией со своей бухгалтерией. Суд назначил за период с сентября 1992 года по май 20004-го выплатить бывшему ученику 420 тысяч рублей.



Сейчас школа носит статус гимназии и входит в ТОП-500 и ТОП-100 лучших образовательных учреждений России. В администрации Приморского района уточнили, гимназия выплачивает ежемесячно экс-ученику почти по 9 тысяч рублей.

Кроме того, Николай раз в несколько лет обращается в суд с чеками на лекарства и протезирование глаза. Размер последней разовой выплаты составил 8 тысяч рублей.

«Человек пострадал, как-то нехорошо отказывать», — прокомментировали «Фонтанке» в руководстве школы, добавив, что для выплат задействуют и внебюджетные средства.

«Это редкий случай, нераспространённая ситуация, — отметил в разговоре с корреспондентом адвокат Андрей Тындик. — Все последующие судебные решения производные от первого, они на автомате решаются. Это дела, которые нельзя проиграть».

Николай не захотел вспоминать события тех печальных дней и посетовал на переписанные правила присвоения инвалидности, ему этот статус так и не дали. «Кто-то принял решение, что второй глаз запасной, — отметил он.

По словам Николая, деньги ему выплачиваются некорректно — не ежемесячно, как указано в судебном решении, а раз в квартал. «Почему я должен за своё несчастье сам и платить, если есть виновный, — рассуждает он. — Судебное решение сформулировано так, что плательщиком является субъект Российская федерация в лице комитета финансов по той причине, что школа — это бюджетная организация. Учреждение тратит не свои деньги, а субъекта Российской федерации города Санкт Петербург».

