Финская недвижимость дешевеет. Квартиры и коттеджи в Иматре разбирают, коммерческие объекты уходят почти даром

Финские квартиры резко упали в цене, но русские владельцы недвижимости пока не спешат от нее избавляться

Как изменился за время пандемии рынок недвижимости Финляндии в приграничных районах, которые пользовались спросом у россиян? Представитель агентства недвижимости In and Out Oy Энсио Пулккинен ответил на вопросы «Фонтанки».