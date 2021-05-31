Петербуржцам расскажут, какие манга и аниме завоевывают мир

Манга «Наруто» про неуемного подростка-ниндзя вновь набирает популярность, а аниме «Истребитель демонов» по манге «Клинок, рассекающий демонов» обогнал в прокате мультфильмы Миядзаки. 6 июня в Охта Lib расскажут, какие истории популярны у самой страны-производителя манги, Японии. Бесплатно, 12+

Можно не очень ориентироваться в правлении японского императора Ёсихито-Тайсё, но знать, что именно в тот период (1912–1926) действовал отважный нарисованный парень Тандзиро Камадо. Как-то он вернулся домой из города и обнаружил, что младшая сестра уже почти превратилась в демона, а родня жестоко убита. Про тамошний лес издревле ходила плохая молва. Тандзиро нужно будет и с демонами сразиться, и сестру исцелить. Преданные поклонники наверняка объяснят, почему временем действия «Клинка, рассекающего демонов» выбрана именно эпоха Тайсё, или «эпоха Великой справедливости».

Аниме и манга лихо завоевали мир: поклонники ждут не только очередной истории, но и следят за творчеством сэйю — актеров озвучки. А от каких историй сейчас захватывает дух у самих японцев? Какие манга и аниме пока совершенно неизвестны за пределами страны? Узнаем у исследователя и коллекционера манги, куратора Центра Манги и Комиксов Юлии Тарасюк 6 июня.



Лекция «Мейнстримные манга и аниме» пройдет в Охта Молле (Брантовская дорога, 3), начало в 16:00. Информация о регистрации на страничке Охта Lib во «ВКонтакте».



Александра Шеромова

