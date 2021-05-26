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На Алтае возбудили уголовное дело об изнасиловании бутылкой 11-летней девочки. Среди подозреваемых — школьница-подросток

Подростки снимали на телефон изнасилование девочки бутылкой в Барнауле

Школьница стала подозреваемой по уголовному делу об изнасиловании 11-летней девочки в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета 26 мая.

По данным следствия, днем 23 мая в Барнауле 14-летняя школьница вместе со сверстницами загнала 11-летнюю ученицу в заброшенный дом. Девочку избили, а затем в отношении неё совершили «иные действия сексуального характера». По данным местных телеграм-каналов, потерпевшую изнасиловали бутылкой, процесс подростки снимали на телефон, затем видео отправили матери пострадавшей.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

«В настоящее время подозреваемая задержана следователем, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.

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Комментарии (10)

260642011
Растёт поколение наглых, циничных, тупых и безграмотных. Дальше будет только хуже.
chip1
Надеюсь по делу пойдет не только это 14 летнее животное но и причастные друзья-подруги, такие вещи нужно наказывать так, чтобы другие даже подумать боялись повторить.
265984735
Какие времена – такие и игры. Раньше дети в войну играли.
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