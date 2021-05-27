По делу об изнасиловании несовершеннолетней бутылкой в Барнауле арестована 14-летняя подозреваемая

В Барнауле заключена под стражу школьница, подозреваемая в надругательствах над 11-летней девочкой. Об избрании несовершеннолетней меры пресечения в виде ареста 27 мая сообщает региональный Следственный комитет.



Также СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов власти Алтайского края и города Барнаула, повлекшего совершение этого преступления.



Ранее «Фонтанка» писала, что, по данным следствия, днём 23 мая в Барнауле 14-летняя школьница вместе со сверстницами загнала 11-летнюю ученицу в заброшенный дом. Девочку избили, а затем в отношении неё совершили «иные действия сексуального характера». По данным местных Telegram-каналов, потерпевшую изнасиловали бутылкой, процесс подростки снимали на телефон, затем видео отправили матери пострадавшей.

