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По делу об изнасиловании несовершеннолетней бутылкой в Барнауле арестована 14-летняя подозреваемая

СК предупредил об уголовной ответственности за распространение видео с надругательствами над 11-летней девочкой в Барнауле

В Барнауле заключена под стражу школьница, подозреваемая в надругательствах над 11-летней девочкой. Об избрании несовершеннолетней меры пресечения в виде ареста 27 мая сообщает региональный Следственный комитет.

Также СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов власти Алтайского края и города Барнаула, повлекшего совершение этого преступления.

Ранее «Фонтанка» писала, что, по данным следствия, днём 23 мая в Барнауле 14-летняя школьница вместе со сверстницами загнала 11-летнюю ученицу в заброшенный дом. Девочку избили, а затем в отношении неё совершили «иные действия сексуального характера». По данным местных Telegram-каналов, потерпевшую изнасиловали бутылкой, процесс подростки снимали на телефон, затем видео отправили матери пострадавшей.

В СК РФ предупредили граждан и СМИ о «недопустимости распространения сведений о несовершеннолетней потерпевшей и видеоконтента об издевательствах» над ней. По каждому такому факту будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности, предупредили в ведомстве. Прокуратура Алтайского края пообещала поспособствовать блокировке страниц в интернете, на которых опубликована запись с надругательствами над 11-летней девочкой.

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Комментарии (7)

AndrewBarsik
Почему-то "экстремистов" убивают при задержании, а убийц, выродков и садистов щадят.
hal9000
Да это классика...в тюрьмах малолетках самый жесткач происходит..гормоны и прочее ..говорят дети цветы жизни на самом деле не совсем все так...в период полового созревания это не цветы а говно ещё..в той стороне тюрем много..воровская романтика и прочее похожее..дети оттуда с травмированной психикой практически все...
BobCat2
"Изнасилование бутылкой" - это и правда очень странная юридическая конструкция.
Само событие - дикость и полный провал воспитания родителей и школы. Не думаю, что это было первое проявление агрессии этих детей. Просто на предыдущие видимо никто не реагировал. И в целом им ничего за это не будет... даже той, которой уже есть 14 лет.
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