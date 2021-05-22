FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +13
73.58р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Аня Тейлор-Джой и Финн Коул сыграют дублинских дебоширов

С 27 мая в кинотеатрах начнут показывать «Дублинских дебоширов», фильм, который вернее всего было бы охарактеризовать как ирландскую версию «На игле».

ПоделитьсяПоделиться

В главных ролях снялись звезды новейших британских сериалов — большеглазая дива Аня Тейлор-Джой из «Хода королевы» и Финн Коул из «Острых козырьков». Их персонажи — молодые обитатели Дублина, которые радостно и шумно проводят первое лето своей взрослой жизни: в вечеринках, модных клубах, пьянках и порывистом познании мира всеми возможными способами и методами.

ПоделитьсяПоделиться

16+

Иван Чувиляев

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний