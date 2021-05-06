«Сопротивление»: Почему не получилось «большое военное кино» о Марселе Марсо

Фото: скриншот трейлера / YouTube Поделиться Поделиться







В прокат вышло «Сопротивление», амбициозный международный проект о Второй Мировой и борьбе с нацизмом. Проще всего охарактеризовать его как биографию великого мима Марселя Марсо, которого здесь играет Джесси Айзенберг, звезда «Социальной сети». Но такое описание было бы неточным — да и просто обманчивым. Фирменной нервной фактуры Айзенберга тут мало, живописания биографии Марсо — еще меньше.

Писатель и режиссер Джонатан Якубович — в Европе его знают мало, а вот в Штатах его фильм «Каменные кулаки» стал хитом, а роман «Приключения Хуана Планшара» бестселлером — метит прямиком в формат большого и амбициозного военного кино. «Сопротивление» и названием своим отсылает куда-то во времена эпопей Юрия Озерова, претенциознее некуда.



Фото: скриншот трейлера / YouTube Поделиться Поделиться







История Марсо тут — лишь точка зрения, с которой рассказана история борьбы евреев оккупированной Франции с нацизмом. Житель Страсбурга — в котором немецкое и французское смешано исторически — Марсель Манжель работает в лавке отца-мясника, выслушивает его нотации и мечтает об артистической карьере. Но понимания у семьи он не находит: все уверены, что молодому человеку стоит придумать себе занятие посолиднее, чем кривляния на потребу публике. Тем временем, наступает оккупация. Франция с невероятной скоростью оказывается под пятой немецкой армии, а для многочисленных евреев, живущих в этих краях, начинается период страха, смерти и ужаса. А Марсель вступает в ряды тех, кто с этой несправедливостью борется — движения Сопротивления. Вместе со своими братьями и возлюбленной он начинает проводить сложные и опасные операции по транспортировке детей, которым грозит концлагерь, в безопасные места — монастыри и дома надежных людей. Именно эта, совершенно негодная для артиста работа, и формирует Марселя, превращает кривляку в настоящего художника. И даже дарит ему новое имя — именно в это время Марсель Манжель превратился в Марселя Марсо.



Автор: Exponenta Film / YouTube

Якубович взялся за тему, безусловно, болезненную и важную — да и ему, польскому еврею, выросшему и живущему в Венесуэле, она по определению близка. Одна беда: про Холокост снято множество страшных, величественных, значительных фильмов. И выбраться из-под их влияния тем более тяжело. Сложно снимать о концентрационных лагерях и истреблении евреев без малейшей оглядки на «Список Шиндлера» и еще целый ряд классических лент на ту же тему.

Но Якубович как будто и не пытается — он просто честно следует чужими путями, воспроизводит приемы и ходы Роберто Бениньи из двадцатилетней давности «Жизнь прекрасна». Сталкивает жестокую военную фактуру с клоунадой и гротеском, в центр повествования помещает детей, которых должен спасать любым путем главный герой. На роль Марсо Якубович честно приглашает Джесси Айзенберга — актера замечательного, но со своим, весьма ограниченным диапазоном выразительных средств. И ничего большего — кроме невротической самоуверенности, горячечных монологов — предложить не может. Героя Сопротивления, товарища по борьбе, играет Геза Рериг — венгерский актер и рок-музыкант, мировую славу которому принесла другая лента о Холокосте, самая жестокая и прямолинейная, «Сын Саула». Вроде как он должен привнести документальную органичность и сюда — но не привносит.



Фото: скриншот трейлера / YouTube Поделиться Поделиться







Оригинальности Якубович решает противопоставить масштаб и патетику — но тут выясняется, что именно эти выразительные средства для кино про Холокост гибельны. Личную трагедию долгие монологи и героические сцены превращают в фальшак. Персонажи легко оборачиваются картонными стаффажными фигурками на эффектном фоне. Русского зрителя в этом смысле «Сопротивление» должно порадовать — хотя бы потому, что высокопарные шоу на сложные и неудобные темы снимают не только здесь, но и в просвещенной Европе.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»

