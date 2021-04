Снять фильм-катастрофу про Чернобыль Козловскому предложил Александр Роднянский. Именно он отправил актёру сценарий Алексея Казакова и Елены Ивановой. Оператором «Чернобыля» выступила Ксения Середа, известная по «Дылде» Кантемира Балагова, вместе с которым она вскоре должна поработать над сериалом HBO «Последний из нас» по мотивам игры The Last of Us.



В «Чернобыле» звучит песня «Мы в этой жизни» в исполнении Аллы Пугачёвой. Новую версию аранжировки написал композитор Олег Карпачев. Как пояснил Роднянский, певица стала одной из первых зрительниц фильма, потому что произошедшее в 1986 году «стало для неё личной катастрофой». Через четыре месяца после аварии на Чернобыльской АЭС Пугачева выступила для 9000 ликвидаторов в поселке Зеленый мыс под Припятью.



Съёмки «Чернобыля» Козловского в основном проходили в Курчатове. Сцены с ликвидацией последствий аварии игрались на территории недостроенного энергоблока.



О решении Козловского снимать полнометражку о чернобыльской катастрофе стало известно уже после выхода мини-сериала «Чернобыль» на HBO в мае 2019 года. К тому моменту последний привлёк внимание общественности. Сериал получил Emmy в своей категории в 2019 году, обогнал конкурентов на «Золотом глобусе» и стал лидером по количеству статуэток среди номинантов премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в 2020 году.