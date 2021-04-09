Актер и режиссёр Данила Козловский вместе с продюсером картины Александром Роднянским и актрисой Оксаной Акиньшиной представил в Петербурге ленту «Чернобыль», в которой сам исполнил главную роль. Вечером 9 апреля на предпоказе картины в кинотеатре «Родина» Козловский рассказал, что много месяцев изучал архивы и смотрел записи интервью с ликвидаторами и учёными, прежде чем браться за эту тему.

По его словам, главное отличие его картины от сериала «Чернобыль» производства канала HBO в том, что лента отечественного производства делает акцент на конкретных человеческих поступках, а не на государственной системе или же сокрытии аварии.



Мнение Козловского разделил и Александр Роднянский.

«Расследование (причин трагедии — прим.ред.) было крайне важно. Но мы постарались рассказать историю о людях, которые пожертвовали собой, чтобы предотвратить катастрофу», — подчеркнул в свою очередь Роднянский.

По словам продюсера, он очень дорожит тем, что все герои в работе «несовершенны»: «это обычные персонажи, а главный герой вообще совершенно не готов ни чему героическому». Только под влиянием трагедии герой Козловского «претерпевает изменения».

Вспоминая о самых сложных моментах работы над лентой, режиссер рассказал, что ради съёмок подводных сцен команде пришлось ехать в Будапешт: в России «пока что нет мощностей» для создания настолько реалистичных и качественных кадров в столь необычных условиях.

«Мы приехали туда, построили трёхэтажные декорации затопленных коридоров реакторных помещений, затопили всё это водой, прошли курс дайвинга, нырнули в исторических костюмах и стали снимать. Не знаю на сколько я могу теперь задерживать дыхание, но вот о том, что я могу руководить съёмочной площадкой под водой, теперь могу говорить уверенно», — поделился режиссёр.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Снять фильм-катастрофу про Чернобыль Козловскому предложил Александр Роднянский. Именно он отправил актёру сценарий Алексея Казакова и Елены Ивановой. Оператором «Чернобыля» выступила Ксения Середа, известная по «Дылде» Кантемира Балагова, вместе с которым она вскоре должна поработать над сериалом HBO «Последний из нас» по мотивам игры The Last of Us.

В «Чернобыле» звучит песня «Мы в этой жизни» в исполнении Аллы Пугачёвой. Новую версию аранжировки написал композитор Олег Карпачев. Как пояснил Роднянский, певица стала одной из первых зрительниц фильма, потому что произошедшее в 1986 году «стало для неё личной катастрофой». Через четыре месяца после аварии на Чернобыльской АЭС Пугачева выступила для 9000 ликвидаторов в поселке Зеленый мыс под Припятью.

Съёмки «Чернобыля» Козловского в основном проходили в Курчатове. Сцены с ликвидацией последствий аварии игрались на территории недостроенного энергоблока.

О решении Козловского снимать полнометражку о чернобыльской катастрофе стало известно уже после выхода мини-сериала «Чернобыль» на HBO в мае 2019 года. К тому моменту последний привлёк внимание общественности. Сериал получил Emmy в своей категории в 2019 году, обогнал конкурентов на «Золотом глобусе» и стал лидером по количеству статуэток среди номинантов премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в 2020 году.

