Оператор «Дылды» Ксения Середа будет работать над сериалом по The Last of Us для HBO

Оператор «Дылды» Ксения Середа, возможно, будет работать над сериалом HBO «Последний из нас» по мотивам игры The Last of Us вместе с режиссёром Кантемиром Балаговым. О планах привлечь её к созданию пилотной серии рассказал шоураннер Крейг Мазин в выпуске своего подкаста Scriptnotes. На информацию обратило внимание издание «Афиша Daily».

Мазин сказал о том, что считает Середу не менее одарённой, чем Балагова, а его самого назвал «фантастическим и суперталантливым парнем». По словам кинодеятеля, Ксения присоединится к съёмкам пилотной серии с вероятностью в 99%.

