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Оператор «Дылды» Ксения Середа будет работать над сериалом по The Last of Us для HBO

Оператор «Дылды» Ксения Середа, возможно, будет работать над сериалом HBO «Последний из нас» по мотивам игры The Last of Us вместе с режиссёром Кантемиром Балаговым. О планах привлечь её к созданию пилотной серии рассказал шоураннер Крейг Мазин в выпуске своего подкаста Scriptnotes. На информацию обратило внимание издание «Афиша Daily».

Мазин сказал о том, что считает Середу не менее одарённой, чем Балагова, а его самого назвал «фантастическим и суперталантливым парнем». По словам кинодеятеля, Ксения присоединится к съёмкам пилотной серии с вероятностью в 99%.

О том, что Кантемир Балагов выбран режиссёром «Последнего из нас», он сам написал на странице Instagram 16 января. «Пишу с трясущимися руками, — обратился к подписчикам он. — Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!»

«Дылда» попала в список любимых картин экс-президента США Барака Обамы в 2020 году, а также в топ-10 лучших лент по версии The New York Times.

Среди фильмов, снятых Ксенией Середой, помимо «Дылды», «Кислота» режиссёра Александра Горчилина и телесериал «Звоните ДиКаприо» Жоры Крыжовникова.

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