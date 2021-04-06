В Петербурге за три часа в ДТП пострадали трое несовершеннолетних горожан. В статистику ГИБДД попали только двое. Юноша из Петергофа неудачно открыл мотосезон.

По данным «Фонтанки», 5 апреля около 17:45 в Петергофе на пересечении улицы Братьев Горкушенко и Сашинской дороги BMW Х5 столкнулся с мотоциклом марки BSE. О ДТП в полицию сообщил 32-летний водитель автомобиля: он признал вину, объяснив, что не уступил на равнозначном перекрёстке. Мотоцикл оказался без госномеров, им управлял 16-летний житель Петергофа — студент первого курса Академии управления городской средой, градостроительства и печати. Юноша не имеет водительских прав. Мотоцикл, по его словам, он купил с рук, на учёт не поставил. Скорая диагностировала у парня тупую травму живота, ушиб шейного отдела позвоночника и, оценив его состояние как средней тяжести, отвезла в детскую городскую больницу № 1 .