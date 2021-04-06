В Петербурге за три часа в ДТП пострадали трое несовершеннолетних горожан. В статистику ГИБДД попали только двое. Юноша из Петергофа неудачно открыл мотосезон.
По данным «Фонтанки», 5 апреля около 17:45 в Петергофе на пересечении улицы Братьев Горкушенко и Сашинской дороги BMW Х5 столкнулся с мотоциклом марки BSE. О ДТП в полицию сообщил 32-летний водитель автомобиля: он признал вину, объяснив, что не уступил на равнозначном перекрёстке. Мотоцикл оказался без госномеров, им управлял 16-летний житель Петергофа — студент первого курса Академии управления городской средой, градостроительства и печати. Юноша не имеет водительских прав. Мотоцикл, по его словам, он купил с рук, на учёт не поставил. Скорая диагностировала у парня тупую травму живота, ушиб шейного отдела позвоночника и, оценив его состояние как средней тяжести, отвезла в детскую городскую больницу
Кроме него, травмы получили две школьницы. Около 15 часов 7-летняя первоклассница ехала на самокате во дворе дома ¾ по Бестужевской улице и была сбита кроссовером Nissan Juke, ехавшим попутно. За рулём находилась 46-летняя петербурженка. Девочку отвезли в детскую городскую больницу
11-летнюю пятиклассницу сбил «Форд Мондео» около 17:50 на пересечении улиц Новобелицкой и 2-й Комсомольской в Красносельском районе. Девочка переходила дорогу по зебре, а 65-летний водитель не уступил ей дорогу. Она попала в ту же первую больницу, что и парень из Петергофа. Медики диагностировали у неё закрытый перелом костей левой стопы.
ГИБДД по Петербургу и Ленобласти 6 апреля сообщает в своём паблике «ВКонтакте», что накануне в ДТП в Петербурге пострадали двое детей и 13 взрослых. Всего зафиксировано 311 аварий — это немного.