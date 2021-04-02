Росфото покажет прифронтовую фотографию Второй Мировой

На выставке «Освобожденная Европа» в Росфото со 2 апреля можно увидеть порядка ста пятидесяти снимков советских военных фотографов.
Выставка приурочена к 76-й годовщине Победы и обещает уникальные кадры: «безмерно счастливые лица бесконечно уставших людей». Не столько военный быт, сколько человеческое тепло и радость, искренние эмоции – первые, самые важные после освобождения. Будут и кадры с Нюрнбергского процесса – суда над нацистами.
Весенняя Европа, Красная армия, освобождение – все это подробно снимали советские фотокорры. В залах Парадного корпуса Росфото будут снимки из Румынии, Польши, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии, Австрии, Германии, Норвегии, Дании. Среди авторов – Евгений Халдей, Георгий Зельма, Эммануил Евзерихин и другие известные фотографы, но будут и негромкие имена.
Кроме снимков из коллекции Росфото на выставке будут фотографии из Российского государственного архива кинофотодокументов, датского Борнхольмского музея и предметы из петербургского Военно-медицинского музея.
Выставка «Освобожденная Европа» пройдёт на втором этаже Парадного корпуса Росфото до 23 мая.
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Анастасия Семенович