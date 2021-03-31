Пьесу по «Игре престолов» планируют поставить на Бродвее

Зрителям представят историю «любви, мести, безумия и опасностей пророчества» и раскроют «секреты и ложь, о которых до этого можно было только подозревать». На сцене появятся молодой Нед Старк, его сестра Лианна Старк, Джейме Ланнистер, Роберт Баратеон, Рейегар Таргариен и другие. В конце десятидневного состязания последний заявит о своей любви к чужой невесте, что в конце концов приведёт к падению рода Таргариенов.

Писатель Джордж Мартин работает над театральной постановкой по вселенной «Игры престолов». Зрителям покажут, что происходило во время турнира в Харренхолле — самого масштабного состязания в истории Вестероса, которое прошло за 16 лет до событий, показанных в сериале HBO.

Как отмечает издание The Hollywood Reporter, из-за того, что первоисточник — не сериал «Игра престолов», а книги из серии «Песнь льда и пламени», возраст персонажей и хронология событий могут отличаться от привычных фанатам.



«Зерна войны часто сеются в мирное время. Мало кто в Вестеросе знал о грядущей бойне, когда высокородные и простые люди вместе собрались в Харренхолле, чтобы посмотреть, как соревнуются лучшие рыцари королевства. Этот турнир часто упоминается в «Игре престолов» на канале HBO и в моих романах «Песнь льда и пламени». Теперь, наконец, мы можем рассказать всю историю... на сцене. Наша мечта — показать Вестерос на Бродвее, в Великобританию, в Австралию. Это должно быть зрелищно», — анонсировал Джордж Мартин.



Продюсерами спектакля выступят Саймон Пейнтер и Тим Лоусон. С ними поработают драматург Дункан МакМиллан и британский режиссёр Доминик Кук. Планируется, что шоу будет готово к 2023 году.



Информация о том, кто может исполнить главные роли в постановке, пока что не разглашается.

