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Психолог расскажет про вредные сказки и как их сделать полезными

Был Глупый король из сказки глупым или просто иногда делал глупости, что с каждым бывает? Не сказки ли учат нас не содержательному, а оценочному отношению к людям? 5 апреля об этом — в лектории «Прямая речь» психолог Александр Колмановский. Онлайн. 12+

Фото: иллюстрация Ивана Билибина
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Злая мачеха, ленивая дочь, жадная старуха и т. д. В конце сказки с ними ничего хорошего не случится. Одна из самых душераздирающих сказок — о глупом мышонке, которого в конце концов съела кошка. Вот только мышонок совсем маленький и несмышленый, а кошку пригласила мама-мышь. Даже если герой сказки охарактеризован положительным словом — возможен подход. Вот «Разумный Ганс» братьев Гримм (цитируем): «Ганс идет в стойло, вырезает у всех телят и баранов глаза и вскидывает их в лицо Гретель». Это потому, что Ганс слишком буквально понял матушкин совет — ласковые взгляды на невесту кидать.

Некоторых родителей однозначность оценок в сказках коробит. Например, на страничке психолога Колмановского одна мама призналась: читает 4-летней дочке сказки, по ходу их редактирует — убирает всякие оценочные и осуждающие фразы. Но чем плохо оценочное отношение? Как оно сказывается на отношении ребенка к самому себе? И если нехорошо характеризовать людей вот так безапелляционно — «злой», «трусливый», «жадный», то как быть со сказками?

Слушаем лекцию «Как вредные сказки сделать полезными» 5 апреля. Подробности на сайте «Прямой речи». Начало в 19:30.

Александра Шеромова

Фото: иллюстрация Ивана Билибина

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