100-летию НЭПа

И сразу тишь,

дивящая даже;

крестьяне

подвозят

к пристани хлеб.

Обычные вывески

— купля —

— продажа —

— нэп.

В. Маяковский Пролетарский поэт верно выхватил кусочек тогдашней реальности (1924 год). А сама новая экономическая политика была учреждена X съездом РКП(б), проходившим c 8 по 16 марта 1921 г. В первую очередь перемену курса отражала известная его резолюция «О замене продразверстки продналогом». Ознаменовавшая эпоху военного коммунизма продразверстка забирала у крестьян все по максимуму и даже сверх того. Об этом совершенно откровенно писал герой процитированной поэмы Маяковского «Мы фактически брали от крестьян все излишки и даже иногда не излишки…». Прямым следствием продразверстки был и Голодомор № 1 — 1921 года.

До сих пор в переходе к НЭПу многие представители разных социальных наук видят заслугу Ленина. На самом деле большевики совершали этот переход сжав зубы, сугубо вынужденно отклоняясь от идеала планового хозяйства без рынка. Кто же их вынудил к этому? Волна крестьянских (и не только) восстаний. Крупнейшими из них были Тамбовское и Западно-Сибирское. И одновременно с X съездом РКП(б) шло подавление Кронштадтского мятежа, которому тоже миновало 100 лет. Командовал им будущий маршал Советского Союза Михаил Тухачевский. «Нас водила молодость в сабельный поход/Нас бросала молодость на кронштадтский лед». Однако вернемся к НЭПу. Нередко в традиции шестидесятников «плохой Сталин» противопоставляется «хорошему Ленину». Ленин, мол, видел в строе цивилизованных кооператоров «перемену всей точки зрения нашей на социализм», а потом Сталин изменил делу Ленина и НЭП свернул. Такая схема была очень удобна для системных либералов брежневской эпохи. А как на самом деле? Революционные вожди всегда хороши тем, что у них на языке тоже, что и на уме. Ленин очень образно сравнил НЭП с событиями вокруг Порт-Артура в Русско-японской войне 1904–1905 гг. На VII Московской губпартконференции он произносит 29 октября 1921 г. программную речь «Доклад о новой экономической политике». В ней он говорит о том, что задача взятия крепости (построения коммунизма) не снимается. Просто прямой штурм не удался (как и японцам в ту войну). И подобно им мы переходим к осаде, но в результате своего добьемся. Таким образом, открыто было заявлено, что НЭП — временная политика, отступление, а не магистральный путь строительства социализма.

НЭП не был популярен в широких массах. Особенно в городах. «Сидит нэпман у ворот/Широко разинув рот/И никто не разберет/Где ворота, а где рот». Поэты же в России предвидят будущее лучше всяких там социологов. Анна Ахматова замечала, что капитализм этот какой-то ненастоящий. А все тот же Маяковский по сути расписал будущие события (напомним, что шел только 1924 год). Теперь вперед! Отступленье окончено.

РКП, команду на борт!

Коммуна — столетия,

что десять лет для ней?

Вперед −

и в прошлом

скроется нэпчик.

«Нэпчик» не прожил и тех десяти лет, которые отводил ему поэт. Расцвет НЭПа продолжался примерно год: с весны 1925 г. до весны 1926 г. В 1925 г. зажиточным крестьянам было дано право на участие в кооперации (через нее шло снабжение сельхозтехникой), облегчены условия найма рабочей силы, расширены права сдачи земли в аренду. В то же время на 40% была снижена общая сумма сельскохозяйственного налога. Были облегчены условия деятельности частных торговцев, кустарей и ремесленников. Именно тогда Николай Бухарин выдвинул свой знаменитый лозунг: «Обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство!». И, что характерно, он вызвал возмущение в партии и был тотчас осужден.

Вместе с тем партия уже строила планы ускоренного развития индустрии за счет импорта техники. И в этой связи наращивала планы хлебозаготовок. Они не были выполнены, несмотря на высокий урожай. Это невыполнение было обусловлено как амбициозностью самих планов, так и еще двумя причинами. К концу 1925 г. курс бумажного червонца разошелся с золотым (последний использовался лишь на внешнем рынке) и крестьяне не были уверены в том, что это расхождение не продолжится (говоря современным языком, испытывали высокие инфляционные ожидания). Вдобавок промышленность не могла обеспечить крестьян нужным количеством товаров, несмотря на свой стремительный рост. Изучавшие в свое время историю КПСС (таких становится все меньше и меньше) может быть еще помнят выражение «ножницы цен». Суть их была в следующем: отношение индекса цен сельхозтоваров к индексу цен промышленных товаров составляло 60–70% от дореволюционного уровня. В чем тут дело? Большевики не выпускали из своих рук «командные высоты экономики»: заводы и фабрики объединялись в искусственно создаваемые монополии картельного типа — тресты. Естественно, они завышали цены на свою продукцию.

Выход чисто экономический имелся: приватизация и демонополизация. Снижение планируемых темпов роста промышленности. Однако политически все это было неприемлемо. В 1926 г. еще боролись тенденции к построению командной экономики с тенденциями к либерализации. Но Сталин стал отворачиваться от прежних союзников-рыночников (Бухарина, Рыкова и др.), с которыми боролся против троцкистов и зиновьевцев. На заседании политбюро 2 августа 1926 г. он заявил: «Мы прямо должны заявить мужику, шушукнув ему на ухо, что его форма хозяйствования не имеет будущего, будущее на стороне колхозов». Не прошло и трех лет, как «шушукание» сменилось погромом лучших крестьянских хозяйств и насильственным формированием управляемых государством общин нового типа, названных колхозами. Наряду с коллективизацией был свернут и частный сектор в городах. Не будем здесь вдаваться в подробности. Можно перечитать отрывок из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». «Жил на свете частник бедный». Итак, что у нас в «сухом остатке»?