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«Дай найти слова»: ТЮЗ представит спектакль по переписке Ингеборг Бахман и Пауля Целана

27 и 28 февраля на Новой сцене ТЮЗа им. А. А. Брянцева состоится премьера спектакля «Дай найти слова» — это дипломный спектакль тюзовца Андрея Слепухина. Выбор пал на прозу, сценически непросто реализуемую: корреспонденцию австрийской писательницы Ингеборг Бахман и немецкоязычного поэта и переводчика Пауля Целана, которая длилась почти два десятилетия. На русском языке книга вышла под названием «Время сердца. Переписка Ингеборг Бахман и Пауля Целана». Их называют самыми яркими звездами немецкоязычной послевоенной поэзии, оба реформировали художественный язык, оба подходили к переписке со всем возможным тщанием, как если бы это были литературные произведения.

Фото: предоставлено театром 
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Режиссер Андрей Слепухин считает, что название спектакля максимально точно передает «мысль о муках творчества, проходящую лейтмотивом через всю книгу». И уточняет свою мысль: «Процесс поиска слов одинаково важен и в искусстве, и в жизни. В этом смысле Ингеборг Бахман и Пауль Целан пытаются достигнуть высшей точки коммуникации между людьми».

В роли поэтессы Бахман — Алиса Золоткова, поэта Целана — Иван Стрюк. За сценографию отвечает художник, она же драматург, Екатерина Августеняк, за музыку — композитор Дмитрий Власик.

Начало в 19:00

16+

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром 

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