Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В Библиотеке книжной графики на 7-й Красноармейской улице, 30, начала работать первая персональная выставка Ильи Тихомирова — художника-самоучки, который придумал ставшие знаменитыми в Интернете ироничные «народные» гербы каждому району Петербурга, прославился рисунками о станциях подземки и увековечил очередь на выставку Айвазовского. «Вы все уже мне как родные! Стоим вторые выходные!» — переговариваются горожане на страницах его «музейного» комикса.

На вернисаже выставки Ильи Тихомирова собрались всего пара десятков человек, многие — личные друзья автора: в обычной жизни он пока не так хорошо известен, как в Сети, где у постов с его картинками сотни комментариев и лайков.



Осматривая экспозицию, сразу несколько посетителей задерживаются у рисунка с канареечно-жёлтым ЛиАЗ-677: в заднюю дверь автобуса двое пассажиров затаскивают... пианино.

«Поверьте, это чистая правда! — подходит Илья Тихомиров к публике, и его слова вызывают взрыв смеха. — Однажды я лично был свидетелем того, как пианино сначала «забралось» в «Икарус», потом оно оказалось в ЛиАЗе. И, кстати, инструмент легче запихнуть в автобус, чем достать!»

Для художника эта выставка в библиотеке — первая персональная. Стройный молодой человек в свитере и пиджаке, он сам проводит по ней экскурсию, десятки раз отвечает на вопросы посетителей, каждый из которых хочет услышать детальный рассказ о «своей» станции метро или гербе района, обещает ещё пообщаться с ними в группе «Тихомиров» во «ВКонтакте» и смущённо выслушивает благодарности.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Серию рисунков «о народных автобусах в их среде обитания» Илья придумал совместно с музеем ретро-машин RetroBus в 2018 году. Теперь владелец коллекции техники и друг художника Фёдор Черноусов помог смонтировать выставку и добавил антуража, привезя в библиотеку знак автобусной остановки, подлинные вывески 1960-х и 1970-х годов с названиями улиц и номерами домов и табличку из салона автобуса с надписью «экскурсионный». Такой акцент на «автобусной» теме на экспозиции оказывается совсем не случаен.



«Я рисовал всегда, но профессионально этим не занимался. В детстве мои рисунки были абсолютно однотипными и больше всего напоминали серию про автобусы: два колеса, квадрат — вот и машинка, при этом абсолютно плоская. Кроме цветных автобусов, троллейбусов, я больше ничего не рисовал, — вспоминает Илья. — Во взрослом возрасте этим не занимался: дела, работа. Но однажды мы с моей женой Аней поехали в Казань, забыли все фотоаппараты, и я решил всё зарисовать. Так появилась первая серия: там было что-то про метро, улицы, мусорные баки. Друзья поставили лайки, сказали: «Как здорово! Рисуйте ещё!» — и на этом всё прекратилось. Лет пять назад февральским вечером Аня сидела в углу комнаты и что-то писала. У неё появилась идея сделать специальную карту петербургского метро и обозначить на ней время, которое потребуется пешеходу, чтобы по поверхности пройти от одной станции до другой. Я помог ей всё рассчитать. Когда Аня выложила карту в сети и предложила её нескольким пабликам, то это был эффект бомбы! Нас, точнее тогда только Аню, начали обсуждать, репостить, спорить: «Что? 50 минут? Да я это расстояние за 10 могу пройти!» Наверное, тогда мне стало немного завидно».



Именно в тандеме с женой — Аней Богатиковой — Илья Тихомиров работает над каждым проектом. Иллюстрацией он занимается в свободное от работы время, и Аня — его редактор. Хотя за «художественную часть» Илья отвечает сам, супруга советует иначе повернуть ту или иную тему, бракует неудачные идеи и подсказывает тексты к картинкам.

Впервые вместе работая над Аниной «пешеходной картой», супруги отметили «кляксой» те места, где «идти очень неприятно», домиком — те части города, по которым им нравится гулять, и нарисовали собаку между станцией «Ладожская» и «Проспект Большевиков», потому что что в этом месте находятся промзона и колония. Помогая супруге делать проект, Тихомиров задумался о том, чем необычна каждая из петербургских станций подземки.

В 2016 году в социальных сетях в четыре этапа появились зарисовки о метро. Чтобы «поймать» разное настроение остановок и переходов подземки, Тихомиров объезжал те ветки, на которых до этого редко бывал, неделями думал над каждой надписью-характеристикой и изучал книги по истории петербургской подземки.

Тема «выстрелила»: по мере выхода серии горожане интересовались, когда дело дойдёт до их станций, писали в комментариях собственные шутки и делились историями. Отклик от жителей продолжает приходить и спустя несколько лет.

«Мне написал парень, который разбирается в транспорте: «Ой, как классно ты про Колпино и станцию «Звёздная» придумал!» — вспоминает Тихомиров. — Я даже не понял сначала, что его так удивило, и спросил. Оказалось, дело в том, что у меня на иллюстрации изображён Гагарин, который сидит в маршрутке, кричит «поехали!», а ниже — надпись: «В космос мы не едем, не, а до Колпина — вполне!» Оказалось, там есть маршрутка, которая от метро ходит в Колпино, но не едет до торгового центра «Звёздный» (на улице Ленсовета. — Прим. ред.). Об этом знают местные жители. Получилось, я, сам того не понимая, добавил второй смысл и угадал: пассажир вполне мог перепутать направление, и такое часто бывает».

«Меня за нарочито народные стишки иногда ругают, кто-то хвалит. Но мне кажется, что это простая форма донесения довольно глубоких мыслей и ироничный взгляд на мир. Я отдаю себе отчёт, что всё это такая плакатная живопись: довольно простая графика и слова, но над каждым словом я очень долго думаю, чтобы они сложились. И в одном четверостишии, фразе прямо много смыслов. Лежишь и думаешь, как бы правильно сказать. Ну, тут, видимо, космос помог», — улыбается он.



Стать известным не только среди тех, кто каждый день пользуется общественным транспортом и добирается с окраин в центр, Тихомирову помогли стихи и выставка картин Айвазовского. Когда весной 2017 года художник с женой пришли в Русский музей, они увидели растянувшуюся на сотни метров очередь. Прорываться внутрь не стали и решили пойти в пышечную, но количество поклонников мариниста так впечатлило Тихомирова, что он несколько дней подряд напевал возникшую в голове песенку «Ай-ай-Айвазовский / Написал свои полотна. / Очередь стоит к ним плотно... », а потом ситуацию изобразил. Комикс у себя в соцсетях опубликовали петербургские СМИ и Русский музей, чьи сотрудники в благодарность подарили паре два бесплатных входных.

Поиск комичного и ассоциации с тем или иным районом помогли художнику при работе над серией «Гербы Петербурга». Серия этих иллюстраций, где Невский район получил лозунг «Берега попутали», а на эмблеме Адмиралтейского появилась надпись «Классика жанра» с ускакавшим со своего места Медным всадником, топором Раскольникова и кнутом, которым, согласно Некрасову, на Сенной били «крестьянку молодую», вышла в 2020 году и оказалась самой скандальной.



«Случилось как с Незнайкой, который нарисовал портреты жителей Солнечного города. Коротышки смотрели на чужие портреты, смеялись. Увидели себя — и Незнайка был побит. Когда я прочитал угрозы в свой адрес, которые услышал от жителей того или иного района, даже стало немного не по себе. Соседи говорили: «Как классно ты сделал, прямо в точку попал! Но вот про наш район что-то ты как-то жестишь вообще…» Тихомиров признается, что сложнее всего оказалось придумать герб для родного Красногвардейского, где он прожил 33 года, и выбрать одну, самую характерную деталь. В результате на изображении появился летящий чижик. Птица отсылает к названию трамвая, который хотя и ходит по району, но далеко не везде.

Художник подчеркивает, что каждый из созданных им рисунков неотделим от авторского восприятия, точно так же, как и от локальности каждого из проектов. Жители других городов не испытают радости «узнавания» от картин про городскую подземку и тем более от выставленной в Библиотеке серии комиксов «Дождь для Петербурга — всегда праздник». Не везде актуальны стихи про 1 сентября с метеорологическим намеком: «Знает даже первоклассник, что надеть на этот праздник», и изображением детей в дождевиках. Точно так в другом регионе России не «отзовется» строчка про праздники ноябрьские: «Опять народные волнения: / Не будет ночью наводнения?» «У нашего проекта есть «проклятие местечковости». Все рисунки актуальны в контексте истории, в контексте времени. Поэтому в пределах Петербурга иллюстрации пользуются успехом, за — уже не так. Правда, у нас были «выходы в открытый космос», например серия про метро Казани, и она хорошо зашла», — говорит Тихомиров. Впрочем, тут же добавляет, что столица Татарстана ему очень знакома, место почти родное: родом из Казани его супруга.

Выставка к пятилетию авторского проекта «Тихомиров» открыта до 9 марта 2021 года. Среди экспонатов — эскизы, комикс о транспорте будущего и серия рисунков о путешествии в доки Кронштадтского морского завода крейсера «Аврора».

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»