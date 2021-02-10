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КГИОП рассказал о сюрпризах, найденных во время реставрации в доме Набоковых

В ходе реставрационных работ в доме Набоковых на Большой Морской, 47, специалисты нашли исторический искусственный мрамор, богатейшую лепку и фрагменты позолоты на потолке. Об этом 10 февраля сообщил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

В детской ванной на третьем этаже реставраторы обнаружили мраморные панели, в помещениях на втором этаже на потолках нашли имитацию структуры поверхности дерева. Под штукатурным слоем на стенах парадной лестницы прятался исторический искусственный мрамор. В помещении будуара хозяйки дома Елены Набоковой нашли фрагменты позолоты — они скрывались под толстыми слоями масляной краски на декоре потолка.

Дом Набоковых приспосабливают для размещения Санкт-Петербургской детской школы искусств им. Д. С. Бортнянского. С 2014 года там реставрируют исторические помещения цокольного, 2-го и 3-го этажей и парадную лестницу, объём финансирования за весь период составляет 183,6 млн рублей.

В ведомстве отмечают, что в доме-памятнике решено максимально консервировать подлинную отделку и воссоздавать утраченные элементы. В частности, специалисты реставрируют деревянные резные стеновые панели и карнизы, штукатурку стен и потолков, дверные полотна, воссоздают исторический паркет.

Завершить работы планируют к началу нового учебного года. Музей Набокова продолжит работу в помещениях первого этажа.

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Дом Елены Ивановны Набоковой — матери писателя Владимира Владимировича Набокова — является объектом культурного наследия федерального значения. Первые постройки на его месте появились в 1740–1762 годах. К Набоковой особняк перешёл в 1897 году. На площадке между вторым и третьим этажами сохранились витражные окна, выполненные в мастерской Эрнеста Тоде в Риге. С некоторыми изменениями сохранилась планировка анфиладных помещений первого этажа. Здесь располагались «телефонная», столовая, Зеленая гостиная, библиотека в стиле Генриха II — в этих помещениях сейчас находится музей В. Набокова.

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Комментарии (2)

265053938
Красота какая дивная!
Надо в музей наведаться - как-то он мимо меня прошел...
Очень радует, что реализуются идеи "воссоздания и консервации".
Abu-Denis
Имитацию структуры дерева... Искусственный мрамор...

Ого, и до революции даже в домах у богатых отделка была подделка.
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