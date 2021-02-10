В ходе реставрационных работ в доме Набоковых на Большой Морской, 47, специалисты нашли исторический искусственный мрамор, богатейшую лепку и фрагменты позолоты на потолке. Об этом 10 февраля сообщил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).
В детской ванной на третьем этаже реставраторы обнаружили мраморные панели, в помещениях на втором этаже на потолках нашли имитацию структуры поверхности дерева. Под штукатурным слоем на стенах парадной лестницы прятался исторический искусственный мрамор. В помещении будуара хозяйки дома Елены Набоковой нашли фрагменты позолоты — они скрывались под толстыми слоями масляной краски на декоре потолка.
Дом Набоковых приспосабливают для размещения Санкт-Петербургской детской школы искусств им. Д. С. Бортнянского. С 2014 года там реставрируют исторические помещения цокольного, 2-го и 3-го этажей и парадную лестницу, объём финансирования за весь период составляет 183,6 млн рублей.
В ведомстве отмечают, что в доме-памятнике решено максимально консервировать подлинную отделку и воссоздавать утраченные элементы. В частности, специалисты реставрируют деревянные резные стеновые панели и карнизы, штукатурку стен и потолков, дверные полотна, воссоздают исторический паркет.
Завершить работы планируют к началу нового учебного года. Музей Набокова продолжит работу в помещениях первого этажа.