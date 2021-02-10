В ходе реставрационных работ в доме Набоковых на Большой Морской, 47, специалисты нашли исторический искусственный мрамор, богатейшую лепку и фрагменты позолоты на потолке. Об этом 10 февраля сообщил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).



В детской ванной на третьем этаже реставраторы обнаружили мраморные панели, в помещениях на втором этаже на потолках нашли имитацию структуры поверхности дерева. Под штукатурным слоем на стенах парадной лестницы прятался исторический искусственный мрамор. В помещении будуара хозяйки дома Елены Набоковой нашли фрагменты позолоты — они скрывались под толстыми слоями масляной краски на декоре потолка.