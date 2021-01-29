FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
76.19р92.13р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В кино покажут историю петербургской богемы 90-х

В российский прокат 4 февраля выходит фильм «Кто-нибудь видел мою девчонку?». Режиссёр трогательного «Портрета в сумерках» и саги о жизни эмигрантов «Велкам хом» — Ангелина Никонова взялась перенести на экран одну из самых успешных и одновременно скандальных книжек последних лет. Карина Добротворская, выпускающая все мыслимые глянцевые журналы в Европе, написала книжку о своем романе с кинокритиком Сергеем Добротворским. И поведала в красках обо всей подноготной свободных и авантюристских девяностых. Книга вызвала настоящую ярость у фигурантов описываемых событий, фильм после премьеры на «Кинотавре» принял у нее эстафету такой скандальной славы.

Фото: предоставлено Централ Партнершип

Если же не вдаваться в нюансы прототипов персонажей и отношений между ними — это просто трогательная и чувственная мелодрама о большой и светлой любви на фоне больших перемен, которая переросла в настоящий кошмар для обоих влюбленных.

В русском кино таких лент — дефицит, так что на «Девчонку» лучше смотреть под таким углом.

18+

Иван Чувиляев

Фото: предоставлено Централ Партнершип

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний