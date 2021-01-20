Как сообщил «Фонтанке» один из жильцов дома на Двинской, 8, около семи вечера он обратился в экстренные службы с сообщением о трещинах. «Расползлись по всему дому, в квартирах тоже», - говорит он и указывает на стройку, расположенную метрах в пятидесяти.

Жителей пятиэтажной хрущёвки в Кировском районе Петербурга напугали трещины, которые поползли по стенам дома. Вечером 20 января здание обследовали в экстренном порядке.

На место приехали МЧС, представители районной администрации, аварийная служба жилищного комитета и «ПетербургГаз», поскольку пятиэтажка газифицирована. По словам читателя, за тем, как обследовали дом, некоторые жители вынужденно наблюдали с улицы. Вернуться в квартиру разрешили после девяти вечера, сообщив, что опасности нет, говорит читатель.

В МЧС подтвердили выезд. В дежурной службе администрации отказались отвечать на вопрос о том, насколько опасны трещины, пресс-секретарь оказалась недоступна для комментариев.



Как рассказали в жилищном комитете, трещины на доме «волосяные» — то есть мелкие и поверхностные. На них установили маяки, стройку временно поставили на паузу. Определяться с дальнейшими действиями, в том числе выяснять, насколько на состояние дома повлияла стройка, намерены 21 января.



Дом №8 на Двинской ввели в эксплуатацию в 1961 году. Пятиэтажка находится под управлением ЖКС №2 Кировского района. Согласно данным фонда капремонта, ремонт фасада намечен на 2033-2035 год.

Второй корпус дома №8 по Двинской проверяли на предмет трещин ещё при Валентине Матвиенко - в 2004 году. Тогда их признали старыми и не влияющими на устойчивость дома. В 2002 также на Двинской, 8, но в корпусе 3, рухнула одна из секций. Погибли три человека.