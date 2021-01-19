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У Гостиного двора за «зеленые» пикеты задерживают активистов

В Петербурге у Гостиного двора вечером 19 января задержали активистов, которые выступают с требованием включить в перечень зеленых насаждений общего пользования ряд «наболевших» локаций города. Информацию «Фонтанке» подтвердил один из задержанных, координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.

Кроме него, в автозаке оказалась экс-депутат муниципального образования «Финляндский округ» Светлана Уткина, активист Дмитрий Прытков и депутат МО «Светлановское» Мария Воюцкая.

«Светлану Уткину везут в 28-й ОП. Ей вменяют 20.2.8 [КоАП РФ]», — рассказал Врански «Фонтанке». Часть 8 статьи 20.2 — повторное совершение административного правонарушения порядка проведения пикетирования, митинга или другого массового мероприятия.

Вслед за ними задержали члена ТИК № 13 Анну Шушпанову и активистку Наталью Баринову.

С одиночными пикетами активисты вышли в преддверии второго чтения законопроекта о зеленых насаждениях, которое пройдет в Заксобрании. Это этап, когда депутаты могут вносить свои поправки.

«Под угрозой застройки 70 территорий. В четверг (21 января) последняя дата внесения поправок, и мы хотели показать запрос на сохранения этих территорий», — пояснил Врански.

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Комментарии (7)

gencon
В Киеве был палаточный лагерь в поддержку Ю. Тимошенко , и ничего - достопримечательность мировая. Пусть на гостинке тоже будет палаточный лагерь для опричнины, посмотрим, будет ли им народ кашку приносить, хлеб да соль, или яйцами тухлыми закидывать по ночам
Дмитрий Миленин
интересно то, что от них осталось - от родоначальников этой дисциплины ибн МАТЕМАТИКА ибн КЛЕТКА КЛЕТОК ИБН ТАБЛИЦА
Анна Прохорова
Отвратительно - Беглов
из-за своей трусости и управленческой немочи криминализировал одиночные пикеты под предлогом коронавируса. Театры, рестораны,цирки, концерты не опасны, зато одиночные пикеты - ооо, рассадник заразы!
Интересно, догадывается ли губернатор, что при такой ненависти к нему, как у горожан, его скоро и на вилы могут поднять? И нужен ли руководству страны такой управленец, который превращает в проблемную точку целый Петербург?
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