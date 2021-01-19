У Гостиного двора за «зеленые» пикеты задерживают активистов

В Петербурге у Гостиного двора вечером 19 января задержали активистов, которые выступают с требованием включить в перечень зеленых насаждений общего пользования ряд «наболевших» локаций города. Информацию «Фонтанке» подтвердил один из задержанных, координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.
Кроме него, в автозаке оказалась экс-депутат муниципального образования «Финляндский округ» Светлана Уткина, активист Дмитрий Прытков и депутат МО «Светлановское» Мария Воюцкая.
«Светлану Уткину везут в 28-й ОП. Ей вменяют 20.2.8 [КоАП РФ]», — рассказал Врански «Фонтанке». Часть 8 статьи 20.2 — повторное совершение административного правонарушения порядка проведения пикетирования, митинга или другого массового мероприятия.
Вслед за ними задержали члена ТИК № 13 Анну Шушпанову и активистку Наталью Баринову.
С одиночными пикетами активисты вышли в преддверии второго чтения законопроекта о зеленых насаждениях, которое пройдет в Заксобрании. Это этап, когда депутаты могут вносить свои поправки.
«Под угрозой застройки 70 территорий. В четверг (21 января) последняя дата внесения поправок, и мы хотели показать запрос на сохранения этих территорий», — пояснил Врански.