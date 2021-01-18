«Не все так…». Официальный аккаунт Рокетбанка объявил о закрытии проекта

«И вот, мы закрываемся. Теперь окончательно. Спасибо, что поддерживали, верили, вдохновляли и оставались с нами до последнего. Вы — лучшие в мире клиенты. Будем скучать! Ваш Рокетбанк», — так закачивается довольно эмоциональный пост , в котором авторы аккаунта подводили итоги семи лет работы.

Принадлежащий компании Qiwi Рокетбанк прекращает свое существование. Об этом объявлено в инстаграм-аккаунте банка, а в Qiwi не смогли ничего добавить.

О том, что этот финтех-проект платежной системы Qiwi так и сумел взлететь и в ближайшее время закроется, было объявлено еще весной 2020 года — перед самым началом коронавирусного кризиса в России. Он был основан в 2013 году как подразделение ныне закрытого «Интеркоммерцбанка», затем перешел к банку «Открытие». Выкупленные в 2017 году права на него у перешедшего под контроль государства «Открытия» так и не принесли ожидаемых плодов, а найти нового покупателя так и не удалось.

В марте 2020 года было объявлено, что совет директоров Qiwi принял решение свернуть операции Рокетбанка: прекратить маркетинговые мероприятия, сократить сотрудников и повысить тарифы. Примерно тогда же инстаграм банка опубликовал предпоследний пост — она касался того, как правильно закрывать счета, заверив, они даже при увеличении стоимости обслуживания не уйдут в минус. И хотя отдельные пользователи еще пару недель назад задавали в этом аккаунте вопросы, как быть в тех или иных сложных случаях, в понедельник вечером глава Qiwi Борис Ким сообщил «Фонтанке»: «Никаких розничных клиентов у Рокетбанка давно нет».

За всеми подробностями он переадресовал корреспондента в пресс-службу: «Тут не все так… я сейчас не смогу вам прокомментировать», а на вопрос, не фейковое ли сообщение в инстаграмме, сообщил, что Рокетбанк как розничный банк прекратил работу уже давно.

На пике расцвета Рокетбанка, главным конкурентным преимуществом которого считалось очень удобное пользовательское мобильное приложение, у него было 700 тысяч клиентов, из которых лишь около 300 тысяч были активными. При этом, этот проект постоянно приносил Qiwi убытки. Даже с учетом масштабного сворачивания всех возможных расходов, владельцы ожидали, что чистые потери от него в 2020 году будут в пределах 1,5 млрд руб.