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«Мы говорим слова величайшей благодарности нашим ветеранам за свободу». Петербург отмечает годовщину прорыва блокады Ленинграда

В Петербурге 18 января отмечают 78-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. У памятников проводят возложения цветов, а горожан просят рассказывать об их знакомых и родственниках, защищавших осаждённый город.

Фото: gov.spb.ru

Утром в понедельник у памятника «Рубежный камень» воинского мемориала «Невский пятачок», а также на площади у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» прошёл торжественный митинг, где вместе с юнармейцами и активистами движения «Волонтёры Победы» присутствовали вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Память погибших почтили минутой молчания.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и ветераны Великой Отечественной войны днём возложили венки к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.

Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru

Накануне Александр Беглов и Вячеслав Макаров обратились к ветеранам и всем ленинградцам и петербуржцам, подчеркнув гордость за беспримерный подвиг выстоявших в огненном кольце и стремление вечно хранить память о тех, кто отдал жизни ради будущих поколений.

«Прорыв блокады Ленинграда стал предвестником громких побед 1943 года под Сталинградом и Курском, обеспечивших коренной перелом в Великой Отечественной войне, — говорилось в обращении. — Сегодня мы говорим слова величайшей благодарности нашим ветеранам за свободу, возможность трудиться на благо любимого города и страны, воспитывать детей и внуков».

Памятные мероприятия проводят и учреждения культуры. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме совместно с Музеем городской станции медицинской помощи снял сюжет о том, как на скорых в блокадном Ленинграде работали Анна Аренс-Пунина, Ирина Пунина и Игорь Аренс, жившие в Фонтанном доме в квартире № 44. Почти 20-минутная видеолекция выложена в Сети.

Фото: скриншот с сайта YouTube.com

В 16:00 на сайте Музея обороны и блокады Ленинграда началась презентация книги «Бессмертный полк Ленинграда», в которую вошли стихи, очерки, рассказы, поэмы и воспоминания участников литературного конкурса «Неизвестный Петербург». Продолжат тему и на следующий день — 19 декабря в 14:00 в Соляном переулке, 9, журналист Владимир Желтов презентует свою книгу «Узелки блокадной памяти», куда вошли воспоминания нескольких десятков горожан, в том числе Дмитрия Гранина, написавшего «Блокадную книгу» вместе с Алесем Адамовичем, оперной певицы Елены Образцовой и актера Николая Трофимова. Несколько ленинградцев, чьи воспоминания вошли в книгу Желтова, выступят перед гостями.

Фото: предоставлено автором

Президентская библиотека, сотрудники которой собрали на одной странице ссылки на главные тематические материалы, напомнила горожанам о возможности изучить исторические документы о дне прорыва блокады и в целом почитать редкие «блокадные» материалы» в Сети. Найти официальные документы и личные дневники участников событий, кадры кинохроники, репортажи, а также научные статьи и исследования о Великой Отечественной войне можно на тематической странице «Оборона и блокада Ленинграда».

Фото: скриншот с сайта Президентской библиотеки

Горожане, чьи родственники защищали город и были награждены медалью «За оборону Ленинграда», могут рассказать о них в рамках акции по сбору историй «Медаль моей памяти». От участников требуется зайти на сайт базы данных «Медаль «За оборону Ленинграда», найти там карточку с информацией о родственнике, написать собственный рассказ о нём и отправить материалы на почту medal@spbarchives.ru. Важно не забыть прикрепить ссылку на карточку с именем главного героя своей истории. Часть рассказов опубликуют в социальных сетях, а некоторые работы станут основой для медийных сюжетов.

Фото: скриншот сайта medal.spbarchives.ru

Напомним, кольцо блокады было разорвано на участке вдоль южного побережья Ладожского озера во время наступательной операции «Искра» 18 января 1943 года, когда войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились в районе Рабочих поселков № 1 и № 5.

Фото: gov.spb.ru
Фото: скриншот с сайта YouTube.com
Фото: предоставлено автором
Фото: скриншот с сайта Президентской библиотеки
Фото: скриншот сайта medal.spbarchives.ru

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Как-то жиденько на фото мероприятие смотрится. Слова благодарности говорятся, только ветераны их уже не услышат. Младенцам тех лет уже под 80. Опять поклонение символам.
265015791
Никаких доказательств. Наука в СПБ даже пролётом не ночевала...
Юра Алекс
показуха, увы...
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