В Петербурге 18 января отмечают 78-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. У памятников проводят возложения цветов, а горожан просят рассказывать об их знакомых и родственниках, защищавших осаждённый город.
Утром в понедельник у памятника «Рубежный камень» воинского мемориала «Невский пятачок», а также на площади у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» прошёл торжественный митинг, где вместе с юнармейцами и активистами движения «Волонтёры Победы» присутствовали вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Память погибших почтили минутой молчания.
Губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и ветераны Великой Отечественной войны днём возложили венки к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.
Накануне Александр Беглов и Вячеслав Макаров обратились к ветеранам и всем ленинградцам и петербуржцам, подчеркнув гордость за беспримерный подвиг выстоявших в огненном кольце и стремление вечно хранить память о тех, кто отдал жизни ради будущих поколений.
«Прорыв блокады Ленинграда стал предвестником громких побед 1943 года под Сталинградом и Курском, обеспечивших коренной перелом в Великой Отечественной войне, — говорилось в обращении. — Сегодня мы говорим слова величайшей благодарности нашим ветеранам за свободу, возможность трудиться на благо любимого города и страны, воспитывать детей и внуков».
Памятные мероприятия проводят и учреждения культуры. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме совместно с Музеем городской станции медицинской помощи снял сюжет о том, как на скорых в блокадном Ленинграде работали Анна Аренс-Пунина, Ирина Пунина и Игорь Аренс, жившие в Фонтанном доме в квартире
В 16:00 на сайте Музея обороны и блокады Ленинграда началась презентация книги «Бессмертный полк Ленинграда», в которую вошли стихи, очерки, рассказы, поэмы и воспоминания участников литературного конкурса «Неизвестный Петербург». Продолжат тему и на следующий день — 19 декабря в 14:00 в Соляном переулке, 9, журналист Владимир Желтов презентует свою книгу «Узелки блокадной памяти», куда вошли воспоминания нескольких десятков горожан, в том числе Дмитрия Гранина, написавшего «Блокадную книгу» вместе с Алесем Адамовичем, оперной певицы Елены Образцовой и актера Николая Трофимова. Несколько ленинградцев, чьи воспоминания вошли в книгу Желтова, выступят перед гостями.
Президентская библиотека, сотрудники которой собрали на одной странице ссылки на главные тематические материалы, напомнила горожанам о возможности изучить исторические документы о дне прорыва блокады и в целом почитать редкие «блокадные» материалы» в Сети. Найти официальные документы и личные дневники участников событий, кадры кинохроники, репортажи, а также научные статьи и исследования о Великой Отечественной войне можно на тематической странице «Оборона и блокада Ленинграда».
Горожане, чьи родственники защищали город и были награждены медалью «За оборону Ленинграда», могут рассказать о них в рамках акции по сбору историй «Медаль моей памяти». От участников требуется зайти на сайт базы данных «Медаль «За оборону Ленинграда», найти там карточку с информацией о родственнике, написать собственный рассказ о нём и отправить материалы на почту medal@spbarchives.ru. Важно не забыть прикрепить ссылку на карточку с именем главного героя своей истории. Часть рассказов опубликуют в социальных сетях, а некоторые работы станут основой для медийных сюжетов.
Напомним, кольцо блокады было разорвано на участке вдоль южного побережья Ладожского озера во время наступательной операции «Искра» 18 января 1943 года, когда войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились в районе Рабочих поселков