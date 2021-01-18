В Петербурге 18 января отмечают 78-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. У памятников проводят возложения цветов, а горожан просят рассказывать об их знакомых и родственниках, защищавших осаждённый город.

Утром в понедельник у памятника «Рубежный камень» воинского мемориала «Невский пятачок» , а также на площади у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» прошёл торжественный митинг, где вместе с юнармейцами и активистами движения «Волонтёры Победы» присутствовали вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Память погибших почтили минутой молчания.

Накануне Александр Беглов и Вячеслав Макаров обратились к ветеранам и всем ленинградцам и петербуржцам, подчеркнув гордость за беспримерный подвиг выстоявших в огненном кольце и стремление вечно хранить память о тех, кто отдал жизни ради будущих поколений.



«Прорыв блокады Ленинграда стал предвестником громких побед 1943 года под Сталинградом и Курском, обеспечивших коренной перелом в Великой Отечественной войне, — говорилось в обращении. — Сегодня мы говорим слова величайшей благодарности нашим ветеранам за свободу, возможность трудиться на благо любимого города и страны, воспитывать детей и внуков».

